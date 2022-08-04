Ученые нашли витамин, способный помочь в борьбе с тревожностью и депрессией

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04.08.2022, 4:45, Разное
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Эксперты из Университета Рединга выяснили, что ударные дозы витамина В6 помогут избавиться от тревожности и смягчить симптомы депрессивного расстройства. Подробные результаты исследования опубликованы на сайте журнала Human Psychopharmacology Clinical and Experimental.

В ходе эксперимента 300 добровольцев разделили на три группы. Одна принимала плацебо, а остальные употребляли витамины В6 и В12, п

ричем дозировка первой добавки в 50 раз превышала нормальную. До и после работы, которая длилась месяц, ученые просили людей пройти тест на определение психоэмоционального состояния.

Результаты показали, что улучшение самочувствия и смягчение симптомов депрессии произошло только у той группы добровольцев, которая принимала высокие дозы витамина В6.



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