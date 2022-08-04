Пожар на складе Ozon в Подмосковье локализован

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04.08.2022, 4:25, Новости дня
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Возгорание на складе Ozon в Московской области локализовали на территории в 55 тыс. квадратных метров, сообщили в МЧС России.

«В 21.17 мск пожар локализован на площади 55 тыс. квадратных метров», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Напомним, в результате ЧП пострадали минимум 13 человек, двое пропали, один погиб. Площадь возгорания доходила до 35 тыс. квадратных метров. К тушению привлечено около 100 человек, три вертолета и пожарный поезд.

Причиной назывался как поджог, так и неисправность электрооборудования. Позже власти городского округа Истра сообщили, что причиной могло стать несоблюдение техники безопасности.

Следователи возбудили уголовное дело по факту пожара.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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