Пожар на складе Ozon в Подмосковье локализован

Возгорание на складе Ozon в Московской области локализовали на территории в 55 тыс. квадратных метров, сообщили в МЧС России.

«В 21.17 мск пожар локализован на площади 55 тыс. квадратных метров», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Напомним, в результате ЧП пострадали минимум 13 человек, двое пропали, один погиб. Площадь возгорания доходила до 35 тыс. квадратных метров. К тушению привлечено около 100 человек, три вертолета и пожарный поезд.

Причиной назывался как поджог, так и неисправность электрооборудования. Позже власти городского округа Истра сообщили, что причиной могло стать несоблюдение техники безопасности.

Следователи возбудили уголовное дело по факту пожара.

—