Amnesty International: В Украине нарушают международное право, размещая технику в городах

Украинские войска нарушают международные правовые нормы и военное право, размещая вооружения в школах и больницах городов и подвергая риску мирных жителей, говорится в докладе правозащитной организации Amnesty International.

«Мы задокументировали случаи, когда украинские силы подвергали риску гражданское население и нарушали военное право, при действиях в населенных районах… Нахождение в оборонительной позиции не освобождает украинских военных от соблюдения международного гуманитарного права», – приводятся в докладе слова генерального секретаря организации Аньес Каламар, информирует РИА «Новости».

Согласно докладу, украинские силы «причиняют вред гражданскому населению… применяя системы вооружения в населенных пунктах, в том числе школах и больницах». В докладе отмечается, что таким образом нарушается не только военное право, но и международное гуманитарное право.

Amnesty International – неправительственная организация. Ее миссия «состоит в проведении исследований и принятии мер, направленных на предотвращение и искоренение грубых нарушений прав человека».

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