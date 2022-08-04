Ученые выяснили, как российская погода влияет на дальность хода электромобиля

Эксперты из Пермского политехнического университета в результате нового исследования выяснили, как погодные условия влияют на дальность хода электромобиля. Тщательно проанализировали ситуацию именно в тех регионах, где большую часть года холодно.

Предыдущие исследования продемонстрировали, что потребление энергии электрокарами зависит от внешних факторов, включая погодные условия. Также влияние оказывают манера вождения, технология зарядки.

Новая научная работа показала, что холод снижает дальность хода авто на 40%. При этом специалисты учли и массу машин, условия передвижения, эффективность преобразования энергии в двигателе.