Эксперт назвал главную проблему ИИ
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Специалист из РФ рассказал, что создать сильный искусственный интеллект не получается из-за ряда недостатков существующих нейронных сетей и алгоритмов. Эксперт из исследовательской группы «Искусственный интеллект в промышленности» провел исследование современных систем на основе ИИ.
По мнению ученого, искусственный интеллект нового поколения существует только в концепции, так как существующий метод разработки нейронных сетей обладает рядом недостатков, из-за которых нельзя продвинуться в этой области.
Среди ключевых минусов слабых современных систем искусственного интеллекта: неспособность самостоятельно принимать решения, ставить перед собой цели и достигать их, а также невозможность учиться без помощи ученых.
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