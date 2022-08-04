Эксперт назвал главную проблему ИИ

Специалист из РФ рассказал, что создать сильный искусственный интеллект не получается из-за ряда недостатков существующих нейронных сетей и алгоритмов. Эксперт из исследовательской группы «Искусственный интеллект в промышленности» провел исследование современных систем на основе ИИ.

По мнению ученого, искусственный интеллект нового поколения существует только в концепции, так как существующий метод разработки нейронных сетей обладает рядом недостатков, из-за которых нельзя продвинуться в этой области.

Среди ключевых минусов слабых современных систем искусственного интеллекта: неспособность самостоятельно принимать решения, ставить перед собой цели и достигать их, а также невозможность учиться без помощи ученых.