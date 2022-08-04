 

Байден пообещал подписать протоколы о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО

04.08.2022, 3:03, Новости дня
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Президент США Джо Байден в среду поприветствовал решение сената, одобрившего резолюцию о ратификации протоколов о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО, и выразил готовность подписать необходимые для расширения альянса документы.

«Я с нетерпением жду возможности подписать протоколы о присоединении и приветствую Швецию и Финляндию, две сильные демократии с крайне боеспособными вооруженными силами, в рядах величайшего оборонительного союза в истории», – сказал Байден, чье заявление распространил Белый дом, информирует РИА «Новости».

Президент США назвал состоявшееся ранее днем голосование в сенате «историческим» и выразил благодарность конгрессменам за проявленную по данному вопросу поддержку.

Напомним, сенат США в среду одобрил резолюцию о ратификации протоколов о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО, свидетельствуют результаты голосования.

Швеция, Финляндия и Турция подписали меморандум по безопасности, который разблокировал начало переговоров о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО. Страны договорились усилить сотрудничество по борьбе с терроризмом, включая меры против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), обмен информацией, соглашение по экстрадиции.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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