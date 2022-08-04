 

Крупнейшие застройщики России

04.08.2022, 2:27, Разное
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Пять крупнейших застройщиков в России в настоящее время возводят 13 млн кв. м жилой недвижимости. В стадии строительства находятся 169 жилых комплексов этих компаний, в составе которых 667 корпусов. В абсолютном большинстве домов запроектированы квартиры, только в 25 корпусах будут предлагаться апартаменты.

Почти половина возводимой площади (5,9 млн кв. м) приходится на жилые комплексы московской группы «ПИК» – традиционного лидера рейтинга крупнейших отечественных застройщиков.

На втором месте оказался еще один столичный игрок – группа «Самолет», занимающаяся строительством 2,7 млн кв. м жилья.

Третье и четвертое место досталось компаниям из Санкт-Петербурга – ГК «ЛСР» (2,6 млн кв. м) и Setl Group (1,6 млн кв. м). Замыкает пятерку лидеров еще одна московская компания – застройщик «ФСК», в жилых комплексах которого возводится 1,4 млн кв. м.

Если рассматривать застройщиков с точки зрения сданного в эксплуатацию жилья с начала года, то лидерство также принадлежит группе «ПИК». К июню компания ввела 648 тыс. «квадратов».

Второе место занял застройщик Setl Group (346 тыс. кв. м), третье – «А101 Девелопмент» (271 тыс. кв. м).



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