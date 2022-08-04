МИД: Действия ВС России в Украине не угрожают ядерной безопасности
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Действия ВС РФ в Украине не угрожают ядерной безопасности, а напротив, преследуют целью защиту объектов от провокаций, риск которых существует, сообщил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий.
Вишневецкий выступил с ответным словом на обзорной конференции по ДНЯО в ООН, чтобы высказаться о заявленных озабоченностях в контексте безопасности на Чернобыльской и Запорожской атомных станциях, информирует РИА «Новости».
«Действия наших Вооруженных сил никоим образом не наносят ущерб ядерной безопасности на Украине. Российские военные взяли под охрану эти станции с одной единственной целью – недопущение использования националистическими украинскими формированиями, а также иностранными наемниками сложившейся в стране обстановки для организации ядерной провокации, которые бы имели катастрофические последствия», – сказал дипломат.
Он подчеркнул, что «подобный риск несомненно существует».
Ранее российская делегация на Обзорной конференции ДНЯО опровергла утверждение госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Россия якобы использует Запорожскую АЭС в качестве военной базы.
В это же время Украина попросила «закрыть небо» над своими АЭС. До этого в МАГАТЭ заявили о готовности посетить Запорожскую АЭС.
В Запорожской области обещали предоставить МАГАТЭ свидетельства обстрелов АЭС.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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