МИД: Действия ВС России в Украине не угрожают ядерной безопасности

Действия ВС РФ в Украине не угрожают ядерной безопасности, а напротив, преследуют целью защиту объектов от провокаций, риск которых существует, сообщил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий.

Вишневецкий выступил с ответным словом на обзорной конференции по ДНЯО в ООН, чтобы высказаться о заявленных озабоченностях в контексте безопасности на Чернобыльской и Запорожской атомных станциях, информирует РИА «Новости».

«Действия наших Вооруженных сил никоим образом не наносят ущерб ядерной безопасности на Украине. Российские военные взяли под охрану эти станции с одной единственной целью – недопущение использования националистическими украинскими формированиями, а также иностранными наемниками сложившейся в стране обстановки для организации ядерной провокации, которые бы имели катастрофические последствия», – сказал дипломат.

Он подчеркнул, что «подобный риск несомненно существует».

Ранее российская делегация на Обзорной конференции ДНЯО опровергла утверждение госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Россия якобы использует Запорожскую АЭС в качестве военной базы.

В это же время Украина попросила «закрыть небо» над своими АЭС. До этого в МАГАТЭ заявили о готовности посетить Запорожскую АЭС.

В Запорожской области обещали предоставить МАГАТЭ свидетельства обстрелов АЭС.

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