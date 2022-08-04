 

МИД: Действия ВС России в Украине не угрожают ядерной безопасности

04.08.2022, 2:15, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Действия ВС РФ в Украине не угрожают ядерной безопасности, а напротив, преследуют целью защиту объектов от провокаций, риск которых существует, сообщил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий.

Вишневецкий выступил с ответным словом на обзорной конференции по ДНЯО в ООН, чтобы высказаться о заявленных озабоченностях в контексте безопасности на Чернобыльской и Запорожской атомных станциях, информирует РИА «Новости».

«Действия наших Вооруженных сил никоим образом не наносят ущерб ядерной безопасности на Украине. Российские военные взяли под охрану эти станции с одной единственной целью – недопущение использования националистическими украинскими формированиями, а также иностранными наемниками сложившейся в стране обстановки для организации ядерной провокации, которые бы имели катастрофические последствия», – сказал дипломат.

Он подчеркнул, что «подобный риск несомненно существует».

Ранее российская делегация на Обзорной конференции ДНЯО опровергла утверждение госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Россия якобы использует Запорожскую АЭС в качестве военной базы.

В это же время Украина попросила «закрыть небо» над своими АЭС. До этого в МАГАТЭ заявили о готовности посетить Запорожскую АЭС.

В Запорожской области обещали предоставить МАГАТЭ свидетельства обстрелов АЭС.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.10.20 / «Противники Америки» пожелали Трампу выздоровления — это возмутительно

07.05.21 / В российские регионы направлено около 1 млн доз «ЭпиВакКороны»

06.07.20 / Госдума призвала предотвратить ущерб собору Святой Софии

15.11.20 / Бундесвер уже не так безнадёжен, но его главе не хватает решимости

26.03.21 / Разрушительные торнадо засняли на видео в США

10.12.20 / В Украине появился новый радиотелескоп. Он заменит оборудование, оставшееся в оккупированном Крыму

28.04.21 / МИД Болгарии пригласил на встречу посла РФ в Софии

25.03.21 / CNN – Путин привился от COVID-19 «без шума и фанфар»

09.12.20 / США пригрозили санкциями за покупку «проржавевшего» оружия у России

21.12.21 / Страны Балтии готовы оказать военную поддержку Украине – минобороны Литвы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика