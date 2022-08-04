 

Американцы назвали Байдена «катастрофой» из-за России

04.08.2022, 2:15, Новости дня
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Читатели американского журнала National Review отреагировали на статью о том, что президент США Джо Байден, сам того не желая, оказался в состоянии «опосредованной войны» с Россией, свое мнение они выразили в комментариях к соответствующей статье.

Автор публикации, в частности, напомнил, что до начала российской спецоперации в Украине Байден намекал, что «небольшой конфликт» не спровоцирует США и НАТО на ответные действия. Теперь, говорится в статье, американский лидер видит, как нарастают последствия конфликта и «наверняка просто хочет выбраться из этой неразберихи», информирует РИА «Новости».

«Политики решили, что нам надо ввязаться в очередной конфликт, потратив на него миллиарды долларов, которые весьма пригодились бы американцам», – выразил мнение kelly3.

«Мы (США) своими санкциями взвинтили цены на нефть. Тупицы», – отметил LysanderMcgrath.

«Таких плохих и некомпетентных лидеров у нас (США) не было никогда, даже при Обаме», – констатировал Jonathan.

«Джо Байден понятия не имеет, как быть президентом Соединенных Шатов. Это огромная трагедия и катастрофа», – резюмировал DavidCPearl.

Ранее журналист Катрина Ванден Хевел в статье для газеты The Washington Postнаписала, что опосредованный военный конфликт США с Россией провоцирует серьезнейшие последствия не только для украинского народа, но и для безопасности самих Соединенных Штатов и их союзников.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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