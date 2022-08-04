Мадуро потребовал вернуть Венесуэле задержанный в Аргентине самолет

Президент Венесуэлы Николас Мадуро потребовал вернуть стране задержанный в Аргентине транспортный самолет Boeing 747-300M.

«Теперь они намерены украсть наш самолет, как украли наше золото в Лондоне, как украли у нас (нефтеперерабатывающую компанию на территории США) Citgo, украсть самолет, принадлежащий Венесуэле … Мы заявляем наш протест, чтобы нам вернули венесуэльский самолет», – сообщил политик в эфире телеканала VTV, информирует РИА «Новости».

Министерство юстиции США накануне попросило власти Аргентины арестовать транспортный самолет Boeing 747-300M, который, по их данным, был передан иранской авиакомпанией венесуэльским коллегам в нарушение американских норм экспортного контроля.

Согласно материалам дела, самолет, принадлежавший иранской Mahan Air, перешел под контроль венесуэльской Emtrasur, которая, в свою очередь, допустила «реэкспорт воздушного судна между Каракасом, Венесуэла, Тегераном, Иран, и Москвой, Россия, без разрешения правительства США».

По словам венесуэльского лидера, задержанный в Аргентине борт «сыграл фундаментальную роль в гуманитарной жизни Венесуэлы». На нем перевозили лекарства из Китая, РФ и Индии, а также гуманитарную помощь в страны Карибского бассейна и Африки.

Грузовой самолет, принадлежащий венесуэльской компании Emtrasur, 6 июня прибыл в Аргентину из Мексики. На его борту было 19 человек – венесуэльцы и иранцы. 8 июня он вылетел из аэропорта Эсейса в направлении Уругвая, но вернулся, так как эта страна не одобрила посадку. По возвращении судно с экипажем было арестовано.

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