NTD – бумага станет многоразовой — израильский принтер-ластик стирает всё, что напечатано

Израильская компания разработала депринтер — устройство, которое убирает с листа бумаги всю краску. Как передаёт NTD, благодаря этой лазерной машине каждый лист можно повторно использовать до десяти раз. Создатели прибора говорят, что данная технология поможет значительно сократить потребление бумаги и, следовательно, сохранить деревья и помочь окружающей среде.

Этот принтер не совсем обычный. Он распечатывает в обратную сторону. Другими словами, убирает с листа бумаги всю краску.

Технологию разработала израильская компания Reep Technologies. Её цель — экономия природных ресурсов. Благодаря этой лазерной машине каждый лист бумаги можно повторно использовать до десяти раз.

БАРАК ЕКУТИЕЛИ, глава Reep Technologies: Депринтер очень похож на принтер, за исключением того, что он работает наоборот. Вы кладёте использованный лист в лоток, и начинается процесс обработки его лазером. В итоге вы получаете чистый лист, готовый к новой распечатке.

В компании говорят, что технология поможет значительно сократить потребление бумаги и, следовательно, сохранить деревья и помочь окружающей среде.

Такую печать назвали циркулярной.

БАРАК ЕКУТИЕЛИ: Рынок циркулярной печати может охватить весь рынок принтеров в его нынешнем виде. Сегодня это линейная печать, а наша цель — полностью преобразовать эту сферу. Но сейчас мы нацелились на печать в офисах.

Производство бумаги требует не только вырубки лесов. В процессе также используют много воды и энергии. Впрочем, переработка в этой отрасли всё же существует. Так, в Европе повторно используется более 70 процентов бумаги.

При этом эксперты говорят, что депринтеры поступят в продажу по меньшей мере через пять лет.

Дата выхода в эфир 02 августа 2022 года.