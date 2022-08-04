 

BFM TV – «они возвращаются» — в парижском квартале Сталинград продолжают жаловаться на токсикоманов

04.08.2022, 2:10, Разное
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Хотя токсикоманов с площади Сталинград в Париже переселили ещё год назад, местные жители по-прежнему жалуются на сборища курителей крэка, которые возвращаются сюда по ночам. Полиция обещает через месяц представить новый план по борьбе с наркоманами, а пока ежедневно разгоняет их и задерживает дилеров, передаёт BFM TV.

Прогулки на лодке, террасы ресторанов и даже кинотеатр на берегу — этот район Парижа совершенно не похож на остальные. Днём жители наслаждаются его видами.

ЖАК, основатель группы «Защитим Сталинград»: Днём здесь просто рай. Вот, вы видите, пляж, а я всегда пью кофе прямо напротив, в кинотеатре MK2. Я считаю, что здесь идиллия!

Однако ночью на набережных бассейна де ла Вилетт царит совсем другая атмосфера. Так, Жак почти каждую ночь наблюдает одну и ту же картину.

ЖАК: Это видео, которое я снял в 5 часов утра. Не знаю, видите ли вы, но создаётся впечатление, что тут разгар дня. Люди приходят и уходят, пять человек около блоков, пять других на диванах для токсикоманов, курят трубки с крэком, как будто на самом деле никто в округе не спит. С нами совсем не считаются. Нам кажется, будто государственные органы нами пренебрегают.

Тем не менее ситуация улучшилась, потому что с сентября прошлого года токсикоманов перевезли из квартала Сталинград в район Ла-Вилетт, но вечером и ночью они возвращаются. По данным префектуры полиции, в сентябре будет представлен план по борьбе с крэком. Пока же стражи правопорядка ежедневно дежурят, чтобы разгонять токсикоманов и задерживать дилеров.

Дата выхода в эфир 03 августа 2022 года.



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