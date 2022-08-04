Исторической родиной всех пингвинов назвали Новую Зеландию

Эксперты провели исследование и выяснили, что пингвины эволюционируют уже достаточно давно. Первые виды появились на территории Новой Зеландии более 60 миллионов лет назад.

Исследования древних вымерших пингвинов по окаменелым останкам дает ученым много информации о генетических и биологических особенностях видов. Оказалось, что они лишились возможности летать уже десятки миллионов лет назад. В новой роботе эксперты проанализировали 27 геномов, полученных из окаменелых останков пингвинов и взятых у современных птиц.

Результаты исследования продемонстрировали, что исторической родиной пингвинов является Новая Зеландия, вернее территория, которая впоследствии стала частью этой страны.