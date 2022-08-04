Мнение: Дорога в никуда

Кольцо промзоны

“Телевизионщики тоже нищают на глазах – на днях пригласили меня дать интервью для РенТВ, причем у них в студии, но… тут же честно признались, что привезти-отвезти они не могут, нет бюджета. Понятно, что за интервью нигде не платят – ты, типа, огребаешь всероссийскую славу, поэтому какие тебе еще деньги? Но все-таки центральные каналы обычно хотя бы такси присылали, что я тоже, при своем вечном оптимизме, воспринимаю как плату – вот, хоть по Москве покатают. На бибике. И то хлеб!

Однако и с такси уже затык. Ладно, поехал своим ходом, тем более что Яндекс предложил воспользоваться МЦК, а это очень редкий случай, когда куда бы то ни было добраться оптимально на МЦК! Такие случаи надо ценить.

Так что я с удовольствием поехал “собянинским S-баном”, и по дороге лишний раз убедился, до чего ж это помпезное, роскошное и бессмысленное сооружение.

Вообще я МЦК люблю: комфорт необычайный, нездешняя мягкость хода, опять же исправные (!) кондиционеры в вагонах, что бесценно в нынешнюю адову жару, плюс ко всему еще и бесплатно (у меня проездной на метро, который включает и МЦК). Я б пользовался МЦК намного чаще, если б только знал куда на нем ездить! Но увы.

Удивительно бестолковая идея – проложить это кольцо по тем путям, где в прежние лохматые годы пролегало московское ж.д. ГРУЗОВОЕ кольцо, то есть по дорогам, сделанным для снабжения ЗАВОДОВ. МЦК уже несколько лет в строю, но оно в московскую транспортную жизнь так и не вписалось. И немудрено: большая часть станций располагается в каких-то “зонах отчуждения”, где “птицы не поют, деревья не растут”. Выходишь на сверкающую, отдраенную, красивую станцию из 21 века – и, как правило, оттуда надо еще минут 10-20 чесать сквозь какие-то промзоны пешкодралом, только чтобы выйти, наконец, куда-то “в город”, где есть люди и какая-то жизнь.

Я ехал в 5 часов дня по МЦК до станции Ростокино – в полупустом вагоне. Поезд проезжал – я не шучу – абсолютно безлюдные станции, буквально, на которых не было ни одного пассажира! Да и откуда им взяться, если станция в каком-то лесу или посреди заброшенной еще при Ельцине промзоны? Впечатления для москвича сюрреалистические, ведь для того же метро 5 часов – это уже время приближения “часа пик”, на большинстве промежуточных станций уже свободных сидячих мест не найти; а на МЦК – красота! Целые ряды свободны. Плавность, прохлада, удобные кресла. Лепота!

Более чем понятно, почему никакие предыдущие власти в Москве на МЦК даже не замахивались: затраты гигантские, а для пассажиропотока польза более чем сомнительна. Не знаю, вроде бы на Юго-Западе по случайности станции МЦК более-менее близко подходят к жилью, там вроде бы даже наблюдаются порой явления, похожие на час пик; но на Севере, на Востоке…

Вроде б надо все равно радоваться – ну, сделала себе Москва дорогую игрушку, ну так что? Все ведь лучше, чем если бы деньги просто украли. С одной стороны – да. И перед иностранцами есть чем похвастать – теоретически; потому что на практике я сомневаюсь, что много иностранцев даже во время ЧМ пользовались МЦК – пересадки неудобные, да и ехать по МЦК, как я уже говорил, некуда. Но все-таки – если заманить иностранца каким-то образом, ему ничего не останется, кроме как восхититься.

Все б ничего, если не знать, что в подавляющем большинстве городов “остальной России” в горбюджетах денег даже на “ямочный ремонт” не хватает, не говоря уж ни о чем прочем. Какой-то пир во время чумы, эта ваша МЦК.

Как, наверно, и само метро в Москве 30-х, когда большая часть населения жила и вовсе при первобытно-общинном строе, а в столице тем временем возводили мраморные станции под землей. Наверно, и МЦК лет через 20, если не развалится, как-то впишется в схему мостранспорта.

Дожить бы (2018).

Написал 4 года назад. С тех пор МЦК чуть “обрусело”, но все еще остается инородным телом. Ну и, конечно, особенно грустно всё смотрится сегодня – когда мы уже знаем, что скоро все эти “ласточки” с мягким ходом прикажут долго жить… В этом смысле всё МЦК как бы говорит нам одно, исконно-посконно расейское: “Не жили в 21 веке – нефиг было и начинать!” И не поспоришь.