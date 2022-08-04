Лера, харе терпеть! – Личное мнение

Вы тоже заметили, что Лера Кудрявцева частенько неважно себя чувствует?

То в запрещённой и экстремистской соцсети капельницу продемонстрирует, то больничную каталку, то тест на ковид.



Фото: Соцсети

В общем, любит Лера на здоровье пожаловаться. Слишком, на мой взгляд, часто.

А недавно огорошила высказыванием, что её, в принципе, всё достало. Пожалуй, процитирую:

Думаю, на сколько меня ещё хватит? Вывозить всё дерьмо. Я мегатерпеливая, просто мега! Но если наступает точка, то всё! Крушить и рушить всё на своем пути — это я могу.

Обрывки Лериной реальности, которые она демонстрирует в соцсетях, все эти её жалобы на самочувствие, приправленные криками «устала терпеть», складываются у меня в паззл под названием: «Несчастная в браке женщина».

Сдаётся мне, что корень всех проблем 51-летней Кудрявцевой — это её отношения с молодым и всё ещё безработным, кажется, мужем.

Лера — слишком молода для того, чтобы по самые брови погружаться в «болячки». Лет на 20 раньше времени она начала это делать. Ничего серьёзного у неё, уверена, нет.

Есть усталость, помноженная на жажду помощи и внимания со стороны мужа, который видимо не даёт ей ни того, ни другого.

Женщина, которая за мужем — как за каменной стеной, которая уверена в нём, в его любви и надёжности, так часто и так громко, как Лера, не болеет.



Фото: Соцсети

Это, конечно, не прописная истина, а то, что подсказывает мне мой жизненный опыт.

Лер, ты давай там, завязывай со своими «болячками». Прихвати подружайку, езжайте вместе в Италию, найди себе там политого хорошим одеколоном Марио на лодке, пей розе на палубе, музычку слушай, устрицы кушай, а не вот это вот всё.

Можешь ещё и пожить и пожечь. Разводись и живи ярко.

А вы «болеете» в отношениях? Расскажите!

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