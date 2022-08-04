ООН призвала «Талибан» отмежеваться от «Аль-Каиды»

ООН делает все, чтобы побудить движение «Талибан» (организация, запрещенная ООН) отмежеваться от террористов, сообщил заместитель ее генерального секретаря, глава Контртеррористического управления Владимир Воронков, отвечая на вопрос о ликвидации США в Афганистане лидера террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России) Аймана аз-Завахири.

«Аль-Каида» достаточно хорошо сейчас представлена в Афганистане. Мое управление делает все возможное, чтобы побудить «Талибан» отмежеваться от террористов», – приводит его слова ТАСС.

Ранее в Белом доме заявили, что в Афганистане силами США ликвидирован Айман аз-Завахири, который руководил террористической группировкой «Аль-Каида» (запрещена в России) после смерти Усамы бен Ладена.

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