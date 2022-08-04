Сенат США одобрил присоединение Финляндии и Швеции к НАТО

Сенат США в среду одобрил резолюцию о ратификации протоколов о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО, свидетельствуют результаты голосования.

Таким образом, США пополнили перечень из более чем 20 стран, чьи законодательные органы ратифицировали документы о расширении НАТО. Финляндия и Швеция отказались от многолетнего нейтралитета и запросили членство в Североатлантическом альянсе вскоре после начала военной операции РФ на Украине, информирует РИА «Новости».

Напомним, Швеция, Финляндия и Турция подписали меморандум по безопасности, который разблокировал начало переговоров о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО. Страны договорились усилить сотрудничество по борьбе с терроризмом, включая меры против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), обмен информацией, соглашение по экстрадиции.

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