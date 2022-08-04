Daily Express – из-за обострения в Косове в Европе заговорили об угрозе «ещё одного конфликта»

В Европарламенте раскритиковали правительство самопровозглашённого Косова, заявив, что оно проводит политику притеснения сербов, что может вылиться в «ещё один конфликт» на территории Европы, пишет британский таблоид Daily Express. По данным газеты, хотя Приштина и приняла решение отложить ставший главным поводом для обострения переход на косовские паспорта и номера, в Москве напомнили, что этим шагом она лишь перенесла кризис на месяц.



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В Косове в понедельник под наблюдением вертолётов миротворческих сил под руководством НАТО демонтировали баррикады, возведённые участниками акций протеста в рамках новой эскалации напряжённости спустя больше 20 лет после того, как в результате операции альянса оттуда вытеснили сербские силы, пишет Daily Express.

По информации британского издания, косовские правоохранительные органы заявили, что демонтаж баррикад позволил открыть два КПП на границе с Сербией для прохода людей и провоза товаров.

Как напоминает обозреватель Daily Express, баррикады из оставленных на дорогах недовольными местными жителями грузовиков были разобраны после того, как косовское правительство отложило до 1 сентября введение в силу своего решения о том, что сербы, которые на севере самопровозглашённой республики составляют большинство населения, будут обязаны получить новые документы и автомобильные номера от республиканских властей.

По данным Daily Express такой шаг Приштины приветствовал верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель, отметивший, что нормализация сербско-косовских отношений является одним из ключевых условий для их интеграции в ЕС. В то же время член Европарламента от Франции Доминик Бильд обрушилась на косовские власти с критикой, предупредив об угрозе начала в Европе «второго конфликта». «Косово продолжает придерживаться политики притеснения сербского меньшинства. Это должно прекратиться — нам ещё один конфликт в Европе не нужен!» — приводит Daily Express слова Бильд.

Решение отложить переход на косовские документы и номера было принято Приштиной по результатам консультаций с американскими и европейскими дипломатами, отмечается в материале британского издания. Между тем, НАТО, стараниями которого «поддерживается хрупкий мир» в республике, в официальном заявлении в воскресенье объявило, что «готово вмешаться в ситуацию, если стабильность окажется под угрозой», подчёркивает обозреватель газеты.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, напомнил, что хотя эскалацию и удалось прекратить, по сути Приштина лишь отложила кризис на месяц, упоминает автор материала.

Хотя после объявления Косовом своей независимости от Сербии прошло 14 лет, около 50 тыс. сербов, проживающих в северных районах самопровозглашённой республики, по сей день используют автомобильные номера и документы, полученные от сербских властей, отказываясь тем самым признавать косовское правительство, разъясняет журналист суть конфликта.

После 1 сентября у проживающих на косовской территории сербов будет 60 дней на получение новых номеров и документов, пишет Daily Express.

Сербия и Косово в 2013 году при посредничестве Евросоюза согласились наладить диалог с целью урегулирования имеющихся разногласий, но с тех пор практически не достигли никаких подвижек, подчёркивает журналист газеты.

Год назад косовские сербы уже протестовали против перехода на новые номера, перекрывая всё те же дороги, отмечает автор. Тогда правительство Косова отправило на север подразделения полицейского спецназа, а Сербия — боевые самолёты, пролетавшие рядом с границей, пишет он.