Military Times – «остро необходимые» учения — в США подготовились к удару сверхзвуковым оружием по крупным городам

В городе Филадельфия при участии военнослужащих Нацгвардии США прошли учения, в рамках которых отрабатывалась ликвидация последствий радиационного, химического и биологического поражения местности при ударе гиперзвуковой ракеты, пишет Military Times. По информации издания, местные чиновники убеждены, что в условиях, когда РФ «нарушает договорённости», а Китай активно развивает собственный гиперзвук, такая отработка приобретает большую важность.



AP

В американской Филадельфии состоялись учения по отработке последствий удара гиперзвуковой ракеты, пишет Military Times.

По данным издания, по сценарию учений сама Филадельфия, Нью-Йорк и Чикаго практически одновременно подверглись удару гиперзвукового оружия, «распространившего неизвестные поражающие вещества». В результате удара в Филадельфии рушится стадион Lincoln Financial Field, а также сходит с рельсов поезд, после чего начинается утечка хлора.

В рамках продолжавшихся три дня учений более 400 военнослужащих и ещё 150 сотрудников экстренных служб города, штата и федерального центра отработали обнаружение источников биологического, химического и радиационного загрязнения и их ликвидацию, аварийно-спасательные работы в повреждённых строениях, обеспечение связи в метро и эвакуацию раненых, разъясняет корреспондент издания.

Одним из центральных элементов на учениях выступила так называемая Опергруппа 46 — сформированная в 2013 году преимущественно из военнослужащих Нацгвардии штата Мичиган структура, которая уже пять лет занимается организацией аналогичных учений, пишет Military Times.

Роль пострадавших на учениях исполняли 150 добровольцев, которым для пущего реализма «нанесли» ранения при помощи грима, отмечается в материале издания. Реалистичности учениям в глазах местных жителей наверняка добавили и вертолёты, которые на низкой высоте проносились над Филадельфией, а также носящиеся по реке Делавэр катера, комментирует журналист Military Times.

«Однако же чиновники подчёркивают, что поскольку РФ нарушает договорённости по химоружию, а Китай с целью преодоления американских средств обороны раскочегаривает разработку гиперзвуковых ракет, такие учения остро необходимы как Нацгвардии, так и её партнёрам на уровнях городов, штатов и федерального правительства», — пишет издание.

По информации Military Times, учения по отработке последствий ударов с радиационным, химическим и биологическим поражением местности в прошлые годы проводились и в других городах, включая Детройт.

Масштаб тренировочных мероприятий расширяется с каждым годом, рапортует издание. В нынешних учениях принимали участие авиационные и медицинские подразделения из Алабамы, Калифорнии, Нью-Йорка, Индианы, Луизианы, Монтаны, Нью-Джерси, Пенсильвании и Теннесси.