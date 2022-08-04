Мнение: Коварная Черногория, антироссийская Греция и независимая Венгрия

1. Европа разрушает репутацию, которую она создавала веками, ещё со времён Нидерландской империи. Черногория, которую наш наивный креативный класс воспринимал как надёжную тихую гавань, начала грабить россиян под предлогом санкций (ссылка):



Сами черногорцы тем временем жалуются — страна терпит огромные убытки из-за ухода русских туристов. Так пусто на пляжах не было даже во время американских бомбардировок (ссылка).

Всё правильно, за русофобию надо платить. И очень здорово, что Европа сама взялась за перевоспитание наших смердяковых. Если бы европейцы проводили прежнюю свою политику, — устраивали бы разные подлости с милой улыбкой на лице, — проводить национализацию элит в России было бы значительно сложнее.

2. В Греции у власти сейчас находится радикально правое правительство, проводящее антироссийскую политику по командам из Вашингтона. Большая часть греков настроена пророссийски, но наши отношения с Грецией как с государством сейчас находятся на самом низком уровне за последние полвека (ссылка):



…Греция удостоилась особой чести повторного внесения в российский список недружественных государств – сначала как часть ЕС, потом персонально (так сказать, с ужесточением приговора).

Греков это впечатлило (если судить по реакции в греческих СМИ). А еще больше их впечатлило высказывание российского посла в Афинах Андрея Маслова. Он констатировал, что отношения двух стран полностью разрушены, всякое сотрудничество между ними прервано, даже контакты отсутствуют.

Одних эллинов, считающих, что отношения с Россией для Греции важны (по разным причинам – от экономических до исторических), это расстроило. Других возмутила ремарка Маслова «Россия ничего плохого для Греции никогда не делала». Русофобский мейнстрим с этим категорически не согласен.

В том, что Греции удалось обрести независимость, есть определяющая заслуга России. Собственно, первый правитель Греции – Иоанн Каподистрия – до того служил главой МИД Российской империи. Но государственная пропаганда ныне построена на том, что помогали мы грекам неправильно и не вовремя, отчего многие эллины сложили свои головы (подробнее газета ВЗГЛЯД писала об этом здесь).

Что же касается «смерти отношений», то Маслов не драматизировал, как подумали некоторые, а констатировал медицинского типа факт. Сотрудничество, контакты и т. д. – все это стало невозможным даже технически после того, как Афины провели массовую высылку российских дипломатов. Так поступили и другие страны ЕС, население которых социологическое исследование Еврокомиссии определило как в значительной степени пророссийское.

Именно за этот шаг Афины удостоились особой чести стать дважды недружественными. Но в целом поводов для этого они дали более чем достаточно, в том числе и за последнюю неделю. За эту неделю премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил об отправке на Украину тридцати боевых машин пехоты и предоставил американцам доступ к порту Александруполис, чтобы упростить логистику поставок в ВСУ уже американских вооружений.

Другое дело, что радикальную, «ястребиную» позицию по отношению к спецоперации ВС РФ Мицотакис занял с самого ее начала. И не поколебался даже тогда, когда пророссийски настроенные греки вышли на акции протеста, в местах отгрузки оружия (то есть в портах) переходящие в забастовки.

Крупнейшая оппозиционная партия СИРИЗА пытается протестовать до сих пор. В последнем заявлении, посвященном тем самым бронемашинам, они отдельно подчеркнули «немыслимость» того, что «греческий народ узнал эту новость от канцлера Германии».

Во многом похожая ситуация в Болгарии, где тоже немало пророссийски настроенных людей, обернулась падением правительства. Но Мицотакис сидит в своем кресле крепко, его партия «Новая демократия» на прошлых выборах разгромила СИРИЗУ с большим запасом и впоследствии заметно «закрутила гайки» в области свободы слова – настолько заметно, что это заметили даже в Брюсселе, где своему любимцу Мицотакису еще и не такое прощают.

Например, в его правительстве есть несколько министров из числа ультраправых политиков, один из которых – глава министерства развития Спиридон-Адонис Георгиадис – к тому же зам Мицотакиса по партии.

Радикальные националисты во власти – это то, что Евросоюз готов терпеть только в случае полностью лояльных правительств, типа как в странах Прибалтики.

А вот если власть той или иной страны имеет при этом евроскепсис или пророссийский настрой – начнут штрафовать и заклеймят за возрождение нацизма. Ровно так с Грецией, хотя ее селебрити значительно радикальнее, чем, например, в Венгрии.

Холодильник иногда побеждает телевизор, а холодильники сейчас называют в Европе «друзьями Путина». Возможно, на следующих выборах, через год, власть в Греции сменится, и тогда у наших стран появится шанс на восстановление нормальных отношений. Пока же Греции придётся как-то выживать без российских энергоносителей и без толп наших туристов.

3. Не все восточноевропейские страны ведут себя как марионетки, не все под давлением Брюсселя и Вашингтона делают самоубийственные шаги себе в ущерб (ссылка):

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался считать Евросоюз начальником для страны. Об этом он написал на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Брюссель нам не начальник. Мы независимая, суверенная венгерская нация», — заявил Орбан. По его словам, страна участвует в совместных решениях и, в случае если они не подходят для Будапешта, говорит об этом. Если же неподходящим решениям можно препятствовать, то они не появятся, подчеркнул он.

Пример Венгрии – далеко не самой русофильской страны – показывает, что в нормальной ситуации, без вредительского вмешательства Госдепа, на корню скупившего восточноевропейские элиты, у большинства стран региона могли бы быть спокойные, прагматичные отношения с Россией. С нами торговали бы и принимали российских туристов, а не вооружались против нас в рамках блока НАТО.