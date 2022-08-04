Найдена причина старения глаз

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04.08.2022, 0:30, Разное
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Ученые из Национального института болезней глаз выяснили, что старение глаза и ухудшение зрения происходят из-за дефицита всего одного белкового соединения.

Предыдущие исследования показали, что дефицит фактора пигментного эпителия PEDF вызывает старение глаза. Однако специалисты не знали, причина ли это или следствие развития возрастных патологий. Новые данные показывают, что белок играет важную защитную функцию и снижение его концентрации в сетчатке провоцирует возникновение проблем со зрением.

Исследование показало, что удаление соединения из сетчатки приведит к развитию нарушений, поэтому дефицит белка является причиной старения глаза. Эти данные помогут разработать эффективные методы терапии возрастных изменений зрения.



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