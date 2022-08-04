Какие сандалии взять с собой в отпуск в бархатный сезон: 10 трендовых идей

Лучшая обувь летнего сезона 2022 года, которую выбирает современное поколение модных и креативных людей, – это удобные универсальные сандалии. Вот несколько трендовых моделей, которые нужно непременно взять с собой в отпуск в бархатный сезон, который вот-вот наступит.

Плетеные модели

Модницы с чувством стиля выбирают в летние дни плетеные сандалии на плоском ходу. Их главное преимущество заключается в универсальности и повышенном комфорте.

Можно носить эту обувь как с платьями, так и джинсами. Гармонично они будут смотреться в комплекте с модными плетеными сумками. Эти аксессуары летом 2022 года стали самыми трендовыи элементами гардероба стильных женщин.

Сандалии на липучках

Современные модники и модницы выступают за практичность и комфорт. Доказательством этого является их приверженность к сандалиям, застегивающимся на липучки. Они весьма гармонично смотрятся с городскими и курортными образами.

Сандалии с банданой

Когда, как не во время летнего отпуска, проявить креативность и начать творить? Это поможет в нынешнем сезоне выглядеть стильно и весьма неординарно. Новый и весьма необычный тренд летнего сезона 2022 года – это сандалии, обернутые банданой. Такое решение весьма практично, ведь можно создавать с одной парой самые разные, но всегда стильные образы.

Биркенштоки

В такой обуви летом обеспечен максимальный комфорт. Биркенштоки идут к любой одежде – брюкам, длинным и коротким платьям абсолютно любого фасона, юбкам, джинсам, шортам. Они не годятся для свидания, а вот для длительной прогулки будут в самый раз.

Модели с тонкими ремешками

Еще один вид трендовой летней обуви – стильные босоножки на плоском ходу с тонкими ремешками.

Их преимущество в том, что они не нагружают образ и отлично сочетаются с нарядами в любом стиле. Чем больше тонких ремешков на обуви, тем более современно будет выглядеть образ.