Привычки, которыми грешат большинство женщин: они плохо влияют на фигуру и здоровье

Каждая женщин мечтает о привлекательной фигуре. С этой целью одни отправляются в спортзал, а другие предпочитают различные ограничения в рационе. Наверняка вы часто задавали себе вопрос, почему снова набрали вес, хотя не налегали на сладкое и мучное. Все дело в привычках, на которые мы часто не обращаем должного внимания. Однако на самом деле они “убивают” фигуру и здоровье.

Пить недостаточное количество воды

Вспомните, сколько вы пьете каждый день в чистом виде? К сожалению, многие ошибочно считают, что кофе, чай или натуральные соки помогают нормализовать водный баланс в теле, что в корне неверно. Из-за этого появляются отеки и обезвоживание.

Как следствие, о стройных формах мечтать не приходится. Чтобы исправить сложившуюся ситуацию, нужно выпивать по стакану теплой воды сразу после пробуждения и еще по 1-2 до или непосредственно во время еды.

Мало спать

Городская жизнь заставляет женщин быть сверхпродуктивными. Работа, детские кружки и секции, дела по дому – все это приводит к тому, что представительницы прекрасного пола начинают жертвовать отдыхом и сном. Но отсутствие качественного ночного отдых (речь идет о минимуме в 7-8 часов) отрицательно сказывается на здоровье.

Все дело в том, что как раз во сне происходит продукция так называемых гормонов молодости. Чтобы нормализовать самочувствие, необходимо строго придерживаться режим труда и отдыха. Организм должен привыкнуть просыпаться и засыпать примерно в одинаковое время. Тогда выработка гормонов пойдет по расписанию.

Ходить за покупками без списков

Казалось бы, что плохого в том, чтобы заскочить после работы в магазин и купить что-нибудь на ужин? Эта вредная привычка заставляет делать спонтанные приобретения. В зависимости от настроения в текущий момент времени женщины часто делают выбор в пользу вредных продуктов, чтобы лишний раз порадовать себя. Фастфуд и сладости отрицательно скажутся на фигуре. Если пойти в магазин со списком, так вы потратите намного меньше, снизите вероятность спонтанных покупок и даже сохраните семейный бюджет.

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Отвлекаться во время приема пищи

Это одна из самых вредных для фигуры привычек, которой подвержены практически все. Обычно мы перекусываем на ходу и одновременно занимаемся еще какими-то несущественными делами. На самом деле подобного рода поведение заставляет нас есть гораздо больше, чем это требуется. Мозг не успевает попросту зафиксировать этот прием пищи. Поэтому после обеда совсем скоро возникает чувство голода. А это уже опасно лишними килограммами. Старайтесь выделять как минимум 30 минут на обед, чтобы почувствовать вкус и запах блюд.

Есть мало овощей и фруктов

Витамины требуются организму абсолютно всегда. Их отсутствие или недостаток, безусловно, отрицательно сказываются на состоянии здоровья. Овощи и фрукты в идеале должны составлять половину рациона. Старайтесь их употреблять на регулярной основе как в сыром виде, так и после термической обработки. С утра старайтесь отдавать предпочтение фруктам, а вечером – уже овощам.

Ограничивать себя в еде

Если женщина не довольна отражением в зеркале, в первую очередь она садится на очередную диету. Это означает, что она будет резко ограничить себя в меню, позволяя себе минимум. Но столь кардинальное урезание рациона является сильным стрессом для организма.

В результате возникают гормональные сбои. А вес при этом стоит на месте. Организм начинает “экономить” и пытается впрок запастись питательными веществами. Лучше постепенно убавляйте количество вредной для тела пищи, увеличивая при этом объем овощей и белка. Обязательно подключите занятия спортом. При соблюдении перечисленных рекомендаций результат не заставит себя долго ждать.