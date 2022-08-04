Мнение: Черт! А концептуально, однако!

Еще раз пересматриваем клип, который я уже выкладывал вчера. Читатель подсказал гениальную трактовку – в чем смысл клипа. Просто предложил: а вы вспомните изначальный фрагмент – финал фильма АССА, с которого, собственно, и пошла слава этой песни!

Черт! Точно! Я вспомнил – и всё сразу стало на свои места. Ай да Дарья! Ай да Риганс Бэнд!

Вспоминаем вместе. В “Ассе” Цой выходит вроде бы на сцену какого-то занюханного ДК, причем белым днем – а оказывается в итоге на какой-то арене, забитой публикой до отказа, начинает свою “Перемен!” – и вскоре огромная толпа оживает, и зрители поднимают над головами горящие огни – спички и зажигалки, в знак поддержки и единения. В ночи эти бесчисленные огоньки смотрятся особенно эффектно: море людей, над ним море огней, и над ними всеми – огромное темное небо. Перемен!

И сравним с клипом Дарьи. Яркий белый день, огромное, выжженное солнцем бетонное поле – и Дарья на нем ОДНА. И остается одна всю песню. Ни огней, ни людей. Бетонная пустыня. И только маленькая упрямая девочка, которая в этой бетонной пустоте просто теряется, почти не видна, тонким высоким голосом кричит это старое, забытое “Перемен”.

Кому? Куда…