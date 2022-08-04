Рыбинск. Программа Дня города – 2022
6 августа Рыбинск отметит День города. В этом году общегородской праздник будет посвящен теме культурного наследия России. В этот день в Рыбинске будут работать около 15 праздничных площадок, чтобы каждый из жителей и гостей города нашел себе мероприятие по возрасту и интересам. Полная программа праздника:
Площадь ДС «Полет»
7:00-14:00 – Рыбинский полумарафон «Великий хлебный путь»;
09:00-12:30 – Командный Фестиваль ВФСК ГТО. Соревнования по стритболу, городской турнир по гиревому спорту и тяжелой атлетике, турнир по шахматам и шашкам, мастер-классы по видам спорта;
9:50-10:00 – Церемония открытия Рыбинского полумарафона «Великий хлебный путь»;
16:00-17:00 – Торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня города Рыбинска. Поздравление официальных лиц. Чествование лучших жителей города Рыбинска;
20:00-22:00 – Вечерний праздничный концерт «С днем рождения, Рыбинск!»;
22:00-22:05 – Праздничный фейерверк.
Акватория реки Волга у ДС «Полет», берег Волги
12:00-16:00 – Фестиваль-реконструкция «Бурлаки вдоль Волги»;
15:15-16:00 – Водный праздник.
Красная площадь
13:00-20:00 – Праздник «Классика на Красной»;
14:00-15:30 – Открытие первого фортепианного фестиваля «Музыкальныя собранiя Анемподиста Фролова въ Рыбной слобод »;
15:30-16:30 – Концерт преподавателей и учеников детских музыкальных школ и школ искусств г. Рыбинска;
18:00-18:45 – Концерт виртуоза, скрипача и композитора Алексея Алексеева, г. Москва;
18:45-20:00 – Концерт муниципального оркестра имени Аркадия Шацкого.
Театральный дворик
11:00-18:00 – Выставка работ Рыбинского художника Евгения Лимарева «Городские мотивы»;
11:00-13:00 – Игровая программа для всей семьи от Марины Прямиковой и студии «Оранжевое настроение»;
13:00-13:30 – Церемония награждения победителей Всероссийского заочного конкурса 2022 года «Адмирал Ф.Ф.Ушаков – моряк, флотоводец, святой»;
13:30-14.15 – Концертная программа « Надежда на любовь» – автор ,исполнитель песен Вячеслав Михайлов;
14:30-16:00 – Презентация итогового сборника по результатам Всероссийского Литературного конкурса им. Л.Ошанина «Солнечный круг» (Совет молодых литераторов при Союзе писателей России), Поэтический концерт известных поэтов из г.Санкт-Петербург, Москва. Ярославль, Ольга Кузьмина с авторским моноспектаклем (г. Пенза);
17:00-18:00 – Концертная программа группы «OddBoy».
Главный причал
20:30-22:00 – «Этно-кузня» Мити Кузнецова». Ансамбль древнерусской духовной музыки «Сирин» (г. Москва). Фолк-группа «ЭтноПроект КоленкорЪ». Ансамбль «Туда-Сюда». Екатерининские потешные огни.
Стоялая улица
12:00-20.00 – Праздник «Рыбинск через призму традиций», народная сцена «Рыбинские таланты. От мала до велика». Ярмарка «Кладовая народных ремесел». Народные игры и забавы.
Аллея Славы
12:00-18:00 – «Малый город – большая история». «Муза в солдатской шинели» – спорт, культура и образование Рыбинска в годы Великой Отечественной войны.
Площадь Дерунова
10:00-17.00 – Народная сцена «Город талантов»;
11:00-16:00 – Гастрономический фестиваль «Попробуй Рыбинск на вкус»:
– «Кулинарная студия» – мастер-классы от ведущих шеф-поваров предприятий – участников проекта «Попробуй Рыбинск на вкус»; блюда по старо-русским рецептам
– «Русское застолье» от предприятий общественного питания (трактиры, пироговые, чайные),
– «Традиции из глубины веков» – тематические столы с дегустацией блюд, изделий, напитков; праздник каравая,
– «Рыбинский торжок» ярмарка от местных товаропроизводителей и фермеров с дегустацией продукции,
– Праздник мороженого,
– Продажа изделий народных промыслов, мастер-классы;
14:30-15:00 – Чествование лучших рыбинцев. Доска почета. «Гордость родной земли»;
17:00-20.00 – Молодежная площадка #РыбинскМОЛОДЕЖНЫЙ: концертная программа с участием молодежных творческих коллективов анимационная игровая площадка (командные аттракционы, дворовые игры), мастер – класс по граффити, фитнесу и зумбе, диджей-сет.
Улица Ломоносова (ул. Крестовая – ул. Волжская Набережная)
12:00-18:00 – Фестиваль «Вместе с папой»: интерактивная программа и мастер-классы от ЦБС.
Карякинский сад
10:00-15.00 – Рыбинский цветочный бал: конкурс «Мини Мисс Цветущая фея», экскурсии по саду, мастер-классы от флористов, фотозоны.
Балюстрада Волжского парка (4-5-6 августа)
18:00-22:00 – Второй российский фестиваль «Джаз на родном языке»: Людмила Сваровская и квартет Алексея Подымкина, оркестр имени А.И.Шацкого, Виктор Колесов с коллективом «Dimetric band», «Alex King блюз-бэнд», «Круглый бэнд», Александр Штерн и квартет Вадима Майнугина, группа Екатерины Черноусовой, Ансамбль Стаса Майнугина и Петр Востоков, группа «Приморский парк».
Рыбинский театр кукол
12:00-16:00 – Премьера спектакля «Петр I. Жизнь замечательных людей, для детей»
Драматический театр
16:00-18:00 – Творческая встреча, посвященная 100-летию со дня рождения нашего земляка, режиссера Станислава Иосифовича Ростоцкого.
Поэтический сквер (пр. Ленина, 184)
12:00-16:00 – «Наследие России. Торжество книги» – литературно-музыкальные программы.
Рыбинский музей-заповедник
9:00-20:00 – Экспозиции по природе и истории родного края. «Художественная галерея» – живопись, фарфор, стекло, мебель XVIII – начала XX веков.
Стадион «Авангард»
10:00-16:00 – Открытый чемпионат Ярославской области по футболу среди мужских команд (Рыбинск-Ростов).
Конно-спортивная база МУ СШОР №10 (ул.Чегская, 7)
с 10:00 – Открытый Чемпионат и Первенство города Рыбинска по конному спорту, посвященные дню физкультурника 06-07 августа.
Музей «Советская эпоха»
10:00-18:00 – Проект «Музейные прогулки в День города» с интерактивными экскурсиями каждый час и новой экспозицией «Русское авось или Авоськин день» с розыгрышем призов и фото-зонами.
14:00-16:00 – Парад ретро-автомобилей СССР.
Во дворе (проспект Революции, 4)
14:00-16:00 – Праздник «ДВОРянское собрание».
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