Мнение: Баржа с каваунами больше не придет

Украина жалуется, что российские войска затрофеили в Херсонской области ту самую “легендарную” баржу, которой перевозили “кавуны” (арбузы) из Херсона в Киев, что при Порошенко преподносилось как достижение, в том числе и в пику строительству Крымского моста.

В итоге – мост построили, баржи нет, кавунов нет, Херсона нет.

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