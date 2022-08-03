Мнение: Баржа с каваунами больше не придет
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Украина жалуется, что российские войска затрофеили в Херсонской области ту самую “легендарную” баржу, которой перевозили “кавуны” (арбузы) из Херсона в Киев, что при Порошенко преподносилось как достижение, в том числе и в пику строительству Крымского моста.
В итоге – мост построили, баржи нет, кавунов нет, Херсона нет.
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет