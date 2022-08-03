 

Мнение: Баржа с каваунами больше не придет

03.08.2022, 23:55, Разное
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Украина жалуется, что российские войска затрофеили в Херсонской области ту самую “легендарную” баржу, которой перевозили “кавуны” (арбузы) из Херсона в Киев, что при Порошенко преподносилось как достижение, в том числе и в пику строительству Крымского моста.
В итоге – мост построили, баржи нет, кавунов нет, Херсона нет.

Источник: Colonel Cassad



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