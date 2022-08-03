Гибкая женщина – Личное мнение

Ничто не молодит женщину лучше, чем гибкость.

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Девушка лет 23-27 на видео?

На самом деле, нет.

Девушке — 49 лет, и зовут её Хайди Клум.



Фото: Соцсети

Да, супер-модель. Да, красивее от природы, чем 99,9% женщин. Но мы сейчас не о природных данных речь ведём, а о том, что значит для женщины гибкость: всё.

Гибкость для женщины — это всё.

И чем старше женщина, тем большую роль играет в её красоте и здоровье пластичность.

Все мы наблюдали раскорячившуюся в приседе Долину.

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Конечно, возрасту подвластны все, включая супер-моделей. Но то, как вы будете нести свой возраст, зависит только от вас.

И фотошоп, и пластическая хирургия бессильны перед усыхающими с возрастом связками и старческой походкой. Чем лучше ваша осанка, чем вы гибче, тем моложе вы выглядите и себя чувствуете.

Главный маркер возраста — это не морщины, а движения: сначала — возрастной женщины, потом — старухи.

Именно поэтому уже сейчас я призываю вас заниматься растяжкой, а не только следить за питанием и качать жопу.

Гибкая женщина всегда смотрится лучше деревяшек, даже если у них — идеальные черты лица и пропорции фигура.

Она движется по-другому, в её плечевом поясе нет зажимов комплексов и гнёта прожитых лет, её талия гибка, а бёдра двигаются плавно.

Это лучше, чем все филлеры мира, хотя и они, конечно, тоже нужны. Но в разумном количестве.

Ну, и про улыбку не забываем!

Как у вас с гибкостью дело обстоит?

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