Предотвращен переход огня на складе Ozon на другие здания
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Спасатели предотвратили переход огня на складе Ozon в подмосковной Истре на другие здания площадью 400 тыс. «квадратов», в том числе на помещения с легковоспламеняющийся жидкостью, сообщили в пресс-службе МЧС России.
«Благодаря слаженным оперативным действиям пожарно-спасательных подразделений удалось отстоять и не допустить распространение огня на негорящую часть складского комплекса в Подмосковье общей площадью 400 тыс. квадратных метров», – сообщило ведомство РИА «Новости».
В МЧС отметили, что спасатели в условиях высокой температуры и плотного задымления отстаивали здание.
«Удалось не допустить распространения огня на складские помещения с легковоспламеняющийся жидкостью», – добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что возгорание на складе Ozon в Московской области локализовали на территории в 55 тыс. квадратных метров.
Напомним, в результате ЧП пострадали минимум 13 человек, двое пропали, один погиб. Площадь возгорания доходила до 35 тыс. квадратных метров. К тушению привлечено около 100 человек, три вертолета и пожарный поезд.
Причиной назывался как поджог, так и неисправность электрооборудования. Позже власти городского округа Истра сообщили, что причиной могло стать несоблюдение техники безопасности.
Следователи возбудили уголовное дело по факту пожара.
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