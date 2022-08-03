 

Предотвращен переход огня на складе Ozon на другие здания

03.08.2022, 23:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Спасатели предотвратили переход огня на складе Ozon в подмосковной Истре на другие здания площадью 400 тыс. «квадратов», в том числе на помещения с легковоспламеняющийся жидкостью, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Благодаря слаженным оперативным действиям пожарно-спасательных подразделений удалось отстоять и не допустить распространение огня на негорящую часть складского комплекса в Подмосковье общей площадью 400 тыс. квадратных метров», – сообщило ведомство РИА «Новости».

В МЧС отметили, что спасатели в условиях высокой температуры и плотного задымления отстаивали здание.

«Удалось не допустить распространения огня на складские помещения с легковоспламеняющийся жидкостью», – добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что возгорание на складе Ozon в Московской области локализовали на территории в 55 тыс. квадратных метров.

Напомним, в результате ЧП пострадали минимум 13 человек, двое пропали, один погиб. Площадь возгорания доходила до 35 тыс. квадратных метров. К тушению привлечено около 100 человек, три вертолета и пожарный поезд.

Причиной назывался как поджог, так и неисправность электрооборудования. Позже власти городского округа Истра сообщили, что причиной могло стать несоблюдение техники безопасности.

Следователи возбудили уголовное дело по факту пожара.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.01.21 / Сенцов: Сейчас справедливость восторжествовала на бумаге – в ЕСПЧ. Но рано или поздно мы выгоним россиян с нашей земли, потому что Крым – это Украина

24.08.21 / Зеленский заплакал во время перформанса на параде ко Дню Независимости. Видео

18.09.20 / Белоруссия приступила к усиленной охране границы

29.09.20 / Белоруссия ввела ответные санкции против стран Балтии

07.08.20 / Началась загрузка ядерного топлива в реактор энергоблока №1 на Белорусской АЭС

11.01.22 / “Крис, мы тебя поздравляем. Катя и твой братик Миша”. Репяхова показала, как выглядит взрослая дочь Виктора Павлика

12.02.22 / Байден назвал союзникам дату «вторжения» РФ на Украину

01.05.22 / Столкновения полиции и радикалов начались в Париже

16.07.21 / BI – военные учения в Чёрном море едва ли пойдут США на пользу

28.10.20 / Лавров провел переговоры с главой МИД Франции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика