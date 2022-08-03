 

США связали возобновление переговоров по СНВ-3 с ситуацией вокруг Украины

03.08.2022, 23:25, Новости дня
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США не ставят конкретных сроков возобновления переговоров с Россией о соглашении на смену СНВ-3, но увязывают их с ситуацией вокруг Украины, сообщила заместитель госсекретаря по вопросам контроля над вооружениями Бонни Дженкинс.

«Конкретных сроков мы не ставим, когда это произойдет», – сказала Дженкинс на пресс-конференции в ответ на вопрос РИА «Новости».

Она отметила, что США готовы вернуться к переговорам, как только Россия «проявит добрую волю» в контексте ситуации вокруг Украины. «Это параметр, который мы рассматриваем на данный момент», – сказала она.

По словам Дженкинс, США надеются на заключение нового договора на смену СНВ-3. «Мы хотим вернуться за стол переговоров и продолжить диалог с Россией», – сказала она.

Также заместитель госсекретаря США рассказала, что Вашингтон беспокоит взаимодействие РФ и Китая в ядерной сфере. «Мы следим за дискуссиями РФ в сфере ядерной энергетики по всему миру и в Африке. Следим за интересом Китая в атомной энергетике. Мы всегда были несколько обеспокоены по поводу некоторых сфер этой деятельности», – сказала Дженкинс.

По ее словам, США выступают за то, чтобы сфера ядерной энергетики следовала принципами нераспространения, безопасности.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговоры РФ и США по СНВ-3 должны вестись на основе учета интересов друг друга, американцы должны слышать озабоченности.

Напомним, глава американского государства Джо Байден по случаю открытия конференции стран-участниц Договора о нераспространении ядерного оружия в ООН в Нью-Йорке заявил, что США готовы обсуждать с Россией новую систему контроля за вооружениями, которая придет на замену СНВ-3, Москва должна продемонстрировать готовность к совместной работе.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя заявление американского президента, заявил: «Оно нам вообще надо?» По его словам, «мир стал другим».

В феврале Москва выражала готовность рассмотреть возможность распространения механизмов контроля на стратегические системы, но строго на основе взаимности с США. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркивали, что односторонние уступки в рамках диалога невозможны. В мае МИД сообщил, что российская и американская стороны все еще рассматривают возможность возобновления инспекций по контролю за выполнением СНВ-3.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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