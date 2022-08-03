Белоруссия исключила изменение безъядерного статуса
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Белоруссия не изменит безъядерного статуса, сообщил представитель страны на конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в ООН.
«Все инсинуации по поводу изменения безъядерного статус Белоруссии, равно как и в отношении несоблюдения обязательств по ДНЯО, беспочвенны», – сказал дипломат, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что выбор в пользу отказа от обладания ядерным оружием Белоруссия сделала осознанно, и не намерена менять позицию, несмотря на раскручивающуюся спираль гонки вооружений.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал очень опасной возможность обретения Белоруссией статуса ядерной державы и размещения в стране российского ядерного оружия по итогам прошедшего там референдума.
До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил разместить в Белоруссии «сверхъядерное» оружие в случае угрозы со стороны Запада.
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