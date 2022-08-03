 

GT – НОАК ответила на визит Пелоси на Тайвань масштабными учениями

03.08.2022, 23:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Вооружённые силы КНР в ответ на визит на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси начали во вторник масштабные учения с боевыми стрельбами, пишет Global Times. По информации газеты, Народно-освободительная армия Китая в ближайшие дни расширит манёвры таким образом, что они «окружат остров со всех направлений».


YouTube

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в день прибытия на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси начала масштабные учения в районе острова, пишет Global Times. 

По информации издания в рамках учений в Тайваньском проливе прошли боевые стрельбы с применением дальнобойного оружия, тогда как к востоку от острова отрабатывалось реальное применение обычных ракет. Более того, с 4 по 7 августа НОАК также организует манёвры с боевой стрельбой в шести разных районах, «окружающих Тайвань со всех направлений». 

В эфире китайского телевидения показали, как во вторник вечером поднимались в воздух истребители J-20 и проезжали в сумерках пусковые установки ракетных комплексов, отмечает корреспондент Global Times.  

Как отмечается в материале издания, эксперты говорят, что предстоящие учения НОАК скорее всего станут ещё более масштабными, чем манёвры, организованные в ходе Третьего кризиса в Тайваньском проливе в 1996 году и послужат не только в качестве предостережения в адрес США и сторонников отделения от КНР на самом Тайване, но и для отработки возможного «силового» сценария воссоединения острова с материковым Китаем. 

По мнению китайских аналитиков, у Пекина есть много вариантов для «ускорения процесса воссоединения», — помимо учений, к ним также относятся удары по военным целям на Тайване, уже предпринимавшиеся в рамках предыдущего кризиса в Тайваньском проливе, а также принятие направленных на воссоединение законов, отправка в воздушное пространство и воды Тайваня военных самолётов и кораблей и отказ от «неписанного режима прекращения огня» с тайваньскими вооружёнными силами, перечисляет журналист Global Times. 

По данным газеты, рано утром в среду замминистра иностранных дел КНР Се Фэн вызвал посла США в Пекине Николаса Бёрнса, чтобы выразить ему протест против визита Пелоси на Тайвань. Кроме того, сразу же после того, как самолёт спикера палаты представителей США приземлился в Тайбэе, с осуждением визита выступили сразу пять китайских ведомств, включая МИД, Минобороны, Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей, бюро ЦК Компартии Китая по делам Тайваня и Комиссию по иностранным делам Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая. 

Китайские эксперты вместе с тем убеждены, что Пекину нет смысла нервничать из-за организованного Пелоси «политического шоу», поскольку оно никак не повлияет на подавляющее преимущество материкового Китая перед Тайванем, в том числе военной сфере, и не создаст никаких возможностей для обретения островом независимости, пишет Global Times.   



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.11.21 / Total blonde станет главным окрашиванием 2022 года: что будет в моде и как перекраситься тем, кому не идет быть блондинкой

09.01.22 / Мнение: Худшие новостройки России, советские переименования и сожжённое казахское кино

19.07.20 / Эмилия Кларк встречается с экс-бойфрендом актрисы Ребекки Фергюсон: фото пары

03.03.22 / Обстрелы ДНР и контроль над Бердянском: главное за ночь о спецоперации на Украине на 28 февраля

22.04.21 / Российских студентов будут штрафовать за грустный внешний вид

12.05.22 / Тенденции и новинки: почему в 2022 году в моде разноцветные волосы

10.01.22 / Мнение: Как подполковник Гарбузюк делал революцию в Казахстане

20.10.21 / Женщину, заказавшую службу за здравие Навального в Главном храме Вооруженных сил, объявили в федеральный розыск

10.08.20 / Экс-солист группы “Грибы” Юрий Бардаш женился на модели из Киева

10.02.22 / МОК назвал спекуляциями…

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика