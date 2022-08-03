Мнение: Реальные размеры России, польза «изгойства» и наши успехи в Африке

1. Любимый жанр каналов и блогов, посвящённых географии, это сравнение реальных размеров стран мира с их и размерами на проекции Меркатора, которая сильно растягивает и увеличивает площади по направлению к полюсам. Главный герой таких сравнений – разумеется, Россия. Мол, не такая уж Россия большая и страшная – смотрите, смотрите, в реальности она в разы меньше, чем кажется! Особенно такие сравнения популярны у западной аудитории. Шутки про размеры России и про то, сколько в неё помещается стран, были популярны на западном ТВ ещё 40 лет назад (ссылка).



Проблема для Запада в том, что даже если уменьшить Россию на карте до правильного соотношения с другими странами, она всё равно останется самой большой страной на Земле.

А ещё более серьёзная проблема – это то что реальные размеры США, Канады, стран Евросоюза – тоже меньше, чем на карте Меркатора (ссылка). Глобальный Север не такой уж большой по сравнению с Глобальным Югом. Совокупная площадь англосаксонских стран, например, меньше площади одной только Африки. Если брать только США, то Африка в три раза больше. Также и Азия, без Сибири, в три с половиной раза больше, чем США.

Страны Глобального Юга огромны, у них значительные ресурсы, которые пока ещё используются довольно слабо и неэффективно. Помимо огромных запасов полезных ископаемых, южные моря богаты рыбой, а при наличии достаточного увлажнения на юге можно снимать по нескольку урожаев в год.

Почти 7/8 населения планеты сосредоточены именно там, на Юге, за пределами Золотого миллиарда. Это население продолжает расти, с разной степенью успешности везде идёт индустриализация, южные экономики становятся более продуктивными и прожорливыми. Растёт не только экономическая, но и политическая роль этих стран.

Запад же во многом растратил свои ресурсы, демографически постарел, погряз в долгах, запятнал себя бесконечным политическим и экономическим жульничеством.

Мы в уникальном положении: хоть мы и северная страна с весьма развитыми технологиями, у нас, в отличие от Запада, очень много ресурсов. При этом исторически мы почти не участвовали в колониальном угнетении южных стран. Грабить юг в неоколониальном формате нам тоже незачем, ведь почти всё у нас есть своё. Между тем, агрессивная политика увядающего Запада досаждает нам не в меньшей степени, чем очень многим странам Глобального Юга…

2. Блогер monetam приводит заметку Жульена Стебо на тему «лидеров» и «изгоев». Система международных отношений, выстроенная Западом, не так уж сильно отличается от отношений в стае подростков (ссылка):



Вспомнил школу: в параллельном классе была своя элита из 5-6 человек, ессесно, детки из обеспеченных семей, имевших преференции, недоступные остальным – шмотки заморские, магнитофоны тоже оттуда, карманные деньги, равные месячным зарплатам некоторых родителей серой массы. Они ходили в модные кафешки, собирались у кого-то на квартире. Слушали западные, а не фирмы “Мелодия” “пласты”, пили ликеры, баночное пиво и даже виски, чего вовсе не было в советских магазинах.

Учились все неплохо, и кто-то очень даже хорошо, были начитанны, эрудированны — слава богатым домашним библиотекам из дефицитнейших тогда книг, остроумны. Хохмили на уроках, утонченно дерзили учителям — ну и, конечно, ни во что не ставили серую массу.

И конечно, у них был лидер, именно он назначал место следующей тусовки, именно он требовал выключить “какую-то фигню” и поставить его любимую пластинку, именно он брезгливо смотрел на товарища, читающего книжку из школьной программы, и советовал почитать что-то запрещенное или малоизвестное.

Короче, хоть элита и считала себя элитой, но слушали, читали, смотрели, пили-ели только то, что нравится их лидеру. И всё остальное, как это не банально, им было неведомо или не разрешено

А потом один из них совершил, или наоборот, не совершил, что хотели совершить остальные его товарищи, и элита изгнала его из своих рядов, объявила бойкот. Да, он сильно мучился в своем изгойстве, но постепенно стал сближаться с “серомассовцами” и ему открылся совсем другой мир – ребята ходили в спортивные секции, в кружки, кто-то занимался бальными танцами, кто-то писал стихи, были технари, постоянно усовершенствовавшие свои мопеды и велосипеды, кто-то держал с отцом голубятню.

И вскоре у него появилось двое или трое хороших товарищей из серой массы, с которыми он интересно проводил время.

Вы, наверное, поняли, к чему я подвожу, ибо наш глобальный мир это огромный слепок с того класса. Россия очень хотела, порою даже пыжилась, чтобы войти в коллективный Запад, стать равной среди равных. Но равенства и там никакого не было и нет, а есть чётко обозначенный лидер, который не собирается ни с кем делить свой трон. Именно его музыку, в глобально-образном и прикладном смысле, слушают все остальные, и все вместе смотрят на остальной третий (кстати, меня всегда интересовало, а где второй мир?!) снисходительно и с презрением.

И вот Россию решили сделать изгоем, и моя страна наконец обернула взор к мировой “серой массе”. И я уверен, ее ждет очень много замечательных открытий и дружб! И никаким изгоем мы с вами не будем, а наоборот, только расширим свое коллективное сознание и нам откроются буквально новые миры, а не только однообразные “прелести” глобализации.

3. Турне главы нашего МИДа Сергея Лаврова по Африке оказалось весьма успешным, с подписанием важных торговых и дипломатических соглашений. Африканская пресса пишет, что влияние России на континенте растёт, тогда как влияние Франции – падает, и именно поэтому французский президент Макрон направился в поездку по Африке одновременно с Сергеем Лавровым (ссылка).

В Брюсселе и вовсе жалуются, что попытки ЕС в целом обозначить свою роль в Африке даже не привлекают внимание СМИ (ссылка):

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пожаловался, что менее популярен в западной прессе, чем российский министр иностранных дел Сергей Лавров. «Лавров едет в Африку, чтобы попытаться убедить африканцев, что виной всему, что происходит, являются европейские санкции, и вся западная пресса это повторяет. Я еду в Африку, чтобы сказать обратное, что санкции ни при чем, и никто это не подхватывает», — сказал Боррель в интервью радиостанции Cadena SER.

Африканцы понимают, что Россия свои обязательства выполняет: поставляет зерно в Африку и готова поставлять его ещё больше. Доля украинского зерна не так уж велика, оно может быть замещено российским.

А препятствия чинят именно что страны Европы, которые своими санкциями против российских судов и банков резко затруднили поставки и расчёты по ним. Кроме того, энергокризис в Европе, вызванный санкциями, а также европейской зелёной политикой, привёл к резкому росту цен на продовольствие в мире, от чего сильнее всего пострадали бедные страны Африки.