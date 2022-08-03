Вокруг света: горячие источники Тихого океана обнаружили на глубине 2,5 км

Океанографы из Соединенных Штатов Америки обнаружили в пределах Восточного тихоокеанского поднятия горячие геотермальные источники, которые ранее не описывала наука.

Находятся источники на глубине 2,5 километра и представляют интерес благодаря своим немаленьким размерам и сформировавшейся вокруг них экосистеме. Изучение местности проводилось с помощью подводного аппарата Senty, а обнаружили горячие воды случайно во время составления карты дна восточной части Тихого океана.

В первую очередь, находку хотят использовать для анализа вопроса формирования жизни на других планетах с такими же экстремальными условиями, как и внутри горячих источников.