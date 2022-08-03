Для тех, у кого дресс-код: модный деловой маникюр на короткие ногти – 2022

Красивый маникюр со стильным дизайном – одно из главных украшений женщины. Однако не все могут позволить себе длинные ногти. К примеру, деловые женщины оставляют короткую длину, чтобы не мешать своей же работе. Тем не менее такой маникюр может выглядеть просто великолепно. Главное – выбрать то, что подходит именно вам.

Однотонная классика

Строгость в деловом стиле – превыше всего. На коротких ногтях всегда прекрасно выглядит один тон. Причем оттенки желательно подбирать довольно спокойные: голубой, сиреневый, персиковый, приглушенный желтый, оливковый и т. д.

Привлекательность френча

Французский маникюр своей актуальности по-прежнему не теряет. Такой вариант отлично подходит не только для длинных, но и для коротких ногтей. Френч идеально сочетается с любым образом в деловом стиле. Для изысканности можно добавить небольшой рисунок на один ноготок.

Деловая геометрия

Один из главных хитов в современном деловом маникюре – это стильная геометрия. Только не переусердствуйте. На коротких ногтях замечательно будут смотреться и несколько черточек. Излишество геометрических фигур на такой длине выглядит слишком уж пафосно.

Минимализм в тренде

Маленькие рисунки очень выигрышно смотрятся на коротких ногтях. Это могут быть небольшие иероглифы, цветочки, веточки и листья. Только фон должен быть приглушенным. Сам рисунок – в идеале черным.

Нюдовый маникюр

Нюдовые тона самые распространенные в деловом маникюре. Нейтральные тона на коротких ногтях смотрятся лучше всего. Некоторые модницы разбавляют нюдовый маникюр стразами или блестками. Но их количество должно быть минимальным, иначе деловым стилем это уже будет назвать трудно.

Мраморный дизайн

Одним из самых востребованных стилей для деловых модниц также является мраморный маникюр. Смотрится он как бы и ярко, и необычно, но при этом использовать можно лишь пастельные или базовые цвета лака для ногтей. Для офиса – именно то, что нужно.