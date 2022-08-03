Время спортивных костюмов прошло: как одеться для путешествия самолетом, чтобы было и удобно, и красиво

Времена, когда лучшей одеждой для авиаперелетов заслуженно считался спортивный костюм, уходят в прошлое. Сегодня путешествовать принято со вкусом, и трап самолета вполне может соперничать с ковровой дорожкой модных показов. Надеемся, что на таможне ваш образ не будут оценивать отдельно, но почему бы не порадовать себя. Какую одежду выбрать для перелета?

Удобство и практичность

При выборе одежды для путешествий ориентируйтесь на личный комфорт и ощущения. Предпочтение следует отдать вещам из натуральных тканей, обладающих хорошей гигроскопичностью и способностью пропускать воздух. Одежда должна быть свободной и не сковывать движений. Откажитесь от сдавливающих поясов, строгих ремней, жестких швов. Это правило касается и подбора нижнего белья. Ни одна деталь одежды не должна быть слишком облегающей и неудобной.

Важна и правильная обувь, лучше без каблука на удобной подошве. Неоценимое преимущество дорожной пары – отсутствие шнурков и прочих застежек. Такую обувь легко снять при необходимости в самолете, например, если вам захочется расслабиться и освободить ноги.

Многослойность наряда

Мудрое решение иметь с собой одежду для самых разных погодных условий в дороге, даже если вы перемещаетесь внутри одной страны. Дополните свой наряд из удобных брюк и топа/футболки кардиганом или пиджаком. Если вы вылетаете в жаркий день, не лишним будет взять верхний слой костюма в ручную кладь. Дополнительно в дамскую сумочку можно положить тонкий палантин и пару носков. Эта простая предусмотрительность здорово выручит вас, если в полете станет прохладно.

Если вы путешествуете в холодное время года, полезно будет увеличить количество тепловых слоев одежды.

Лучший наряд для любой ситуации

Наденьте в день перелета проверенные временем любимые базовые вещи. Они порадуют вас комфортом, не зря же вы терпите их в своем гардеробе столько лет? И несомненно подарят чувство уверенности в себе. Лучше всего, если это будут универсальные по стилю вещи, уместные в любой ситуации. Например, базовые джинсы с простой футболкой и свободной курткой.

Завершите образ самыми удобными, пусть и немного потертыми туфлями или кедами. Будьте уверены, в дороге вы почувствуете себя на высоте!

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Одежда для дома отправляется в полет

Какая одежда самая удобная и приятная в вашем гардеробе? Быть может, это уютный трикотажный костюм для дома? Даже не думайте стесняться, комплекты для дома вполне могут стать вашей индивидуальной униформой для путешествий. В зависимости от погодных условий можете использовать только низ – практичные свободные брюки или шорты, или только верх – уютную кофточку. Дополните наряд удобными кроссовками или лоферами.

Не носите уютные костюмы дома? Попробуйте купить один такой специально для путешествий! Выбирайте максимально нейтральный материал: вискозу, флис или лен. Остановите свой выбор на свободном крое и спокойном дизайне. Вполне возможно, что именно этот наряд станет любимым среди прочих в вашем шкафу.

Не требует глажки

Выбирая одежду для путешествий, мы оцениваем ее мягкость, качество ткани и общий вид. На самом деле одно из важнейших требований к таким вещам – способность сохранять свою первоначальную форму. За несколько часов сидения в кресле самолета наряды из деликатной ткани могут измениться буквально до неузнаваемости. Хотите выглядеть опрятно сразу по прилету? Надевайте вещи из материалов, не требующих глажки.

Сегодня прекрасно обходятся без утюга не только жатые и гофрированные ткани. Современные материалы могут выглядеть совершенно обычно, гладкими. И при этом спокойно сохранять свою форму при любых обстоятельствах. Звучит заманчиво, не правда ли?