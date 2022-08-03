 

Мнение: Разные причины убивать родителей

03.08.2022, 22:33, Разное
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Хорошая запись – но опять от левака из Телеграма, слепого лошака, запряженного бегать по кругу (сколько их таких? Несмиян, Кунгуров – все верят в какой-то “небесный совок”, которого их якобы лишил злой Горбачев)

“Бутина — отличный пример для всех верящих в неких «дедов из Собеза», которые-де привыкли, но ничего. скоро перемрут, а молодые-то понимают! — выросла уже в РФ, много и со вкусом жила в Штатах (до сих пор бы жила, если б не жадность) — и что. это ей как-то мешает предлагать сажать в тюрьму родителей, чьи дети пользуются VPN?
Проблема не в возрасте, проблема в России: это страна так устроена, её 30 лет назад как задумали в виде инкубатора людоедов, так она их исправно и выпускает.
А деды-то да, перемрут”.

Верно гутарит товарищ. Я б только поправил – страну как инкубатор людоедов задумали много раньше, а вот 30 лет назад как раз была попытка этот инкубатор сломать – увы, неудачная. Если вдуматься – поправка моя более чем концептуальная. Честно говоря, леваки всех мастей уже достали. Мечтают сломать режим Путина, чтобы развивать в вечно замерзающей стране “зеленую энергию” и свободно делать детей бесплодными, меняя им пол – в общем, шагать в мир всеобщего коммунизма по заветам ВЭФ. Что там мерзость, что тут.

Но Бутина, тем не менее, на сегодня страшнее их всех.

Источник: Размышления вольного социолога



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