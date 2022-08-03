Минобороны России утверждает, что ВСУ обстреливают населенные пункты с территории медучилища в Артемовске

Подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) разместили артиллерию и реактивные системы залпового огня (РСЗО) на территории медицинского училища в Артемовске ДНР, откуда обстреливают близлежащие населенные пункты, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Артемовске в зданиях медицинского училища (ул. Рабкоровская) подразделениями ВСУ оборудованы опорные пункты, а на прилегающей территории размещены позиции артиллерии и РСЗО, из которых систематически обстреливаются близлежащие населенные пункты», – приводит слова Мизинцева Telegram-канал Минобороны.

Ранее в Минобороны заявили, что украинские боевики разместили тяжелую артиллерию в техникуме в Днепре.

До этого сообщалось, что украинская сторона разместила на территории детского сада Северска и частых домах в Черкассах артиллерию и РСЗО, а на крыше театра в Одессе – расчеты ПЗРК.

Также сообщалось, что в Харькове на территории машиностроительного колледжа размещены боевики украинских вооруженных формирований, РСЗО и артиллерия, подходы к учебному заведению заминированы.

Кроме того, украинские военные заминировали железнодорожный и автомобильный мосты через реку Волчья в Днепропетровской области, которые планируют взорвать.

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