 

Минобороны России утверждает, что ВСУ обстреливают населенные пункты с территории медучилища в Артемовске

03.08.2022, 22:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) разместили артиллерию и реактивные системы залпового огня (РСЗО) на территории медицинского училища в Артемовске ДНР, откуда обстреливают близлежащие населенные пункты, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Артемовске в зданиях медицинского училища (ул. Рабкоровская) подразделениями ВСУ оборудованы опорные пункты, а на прилегающей территории размещены позиции артиллерии и РСЗО, из которых систематически обстреливаются близлежащие населенные пункты», – приводит слова Мизинцева Telegram-канал Минобороны.

Ранее в Минобороны заявили, что украинские боевики разместили тяжелую артиллерию в техникуме в Днепре.

До этого сообщалось, что украинская сторона разместила на территории детского сада Северска и частых домах в Черкассах артиллерию и РСЗО, а на крыше театра в Одессе – расчеты ПЗРК.

Также сообщалось, что в Харькове на территории машиностроительного колледжа размещены боевики украинских вооруженных формирований, РСЗО и артиллерия, подходы к учебному заведению заминированы. 

Кроме того, украинские военные заминировали железнодорожный и автомобильный мосты через реку Волчья в Днепропетровской области, которые планируют взорвать. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.01.22 / Блинкен: Российская агрессия – это угроза всему миру

20.02.21 / Пожар произошел в гостинице в Сочи

28.06.22 / НАТО: Достигнута договоренность с Турцией о приеме Швеции и Финляндии

20.06.21 / ВМС Украины провели учения в Черном море

19.09.21 / BFM TV – парижане вынуждены переезжать в другие кварталы, спасаясь от засилья наркоманов

21.08.21 / В Украине сделали 8 млн прививок от коронавируса – Минздрав

18.03.21 / Назван срок передачи ВМФ последней подлодки серии «Варшавянка»

01.01.21 / Суд арестовал Микитася на два месяца

28.07.20 / Евро превысил 85 рублей

28.08.21 / У берегов Гренландии обнаружен самый северный на нашей планете остров

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика