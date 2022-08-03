Россия призвала исключить попадание ядерного оружия к террористам

Россия призывает страны не допустить попадания ядерного оружия в руки террористов, сообщил на мероприятии в рамках обзорной конференции ДНЯО зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин.

«Усилия международного сообщества должны быть направлены на снижение риска попадания ядерного оружия и материалов в руки террористических организаций. В связи с этим призываем все государства ответственно относиться к своим обязательствам в сфере контроля над ядерными вооружениями, а также уголовного преследования террористов и их пособников», – приводит его слова РИА «Новости».

Ранее в Совбезе РФ сообщили, что международный терроризм пытается получить доступ к ядерному и биологическому оружию, а также токсичным химикатам для использования их в своих атаках.

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