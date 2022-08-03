 

«Прямо слёзы на глазах» – в Херсоне якобы выстроились очереди за российским гражданством

03.08.2022, 21:57, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Шведский телеканал SVT показал сюжет из Херсона, в котором рассказал об искренней радости жителей от получения российского гражданства. В репортаже звучат взволнованные комментарии горожан, многие из которых не могут сдержать слёз.

Новостная передача «Репортаж»: Украинское контрнаступление после ракетного обстрела

Итак, к войне на Украине. Сегодня в районе Киева произошли новые российские ракетные обстрелы. Одновременно с этим украинские силы пытаются восстановить контроль над подконтрольными РФ территориями на юге Украины в ходе нового наступления. Первая цель — город Херсон.

«Я, Волгин Александр Сергеевич, добровольно и осознанно принимаю гражданство Российской Федерации. Клянусь соблюдать конституцию и законодательство Российской Федерации, быть верным России, уважать её культуру, историю и традиции».

«Поздравляю! Вы стали полноправным гражданином Российской Федерации».

Возле здания Министерства внутренних дел в подконтрольном РФ городе Херсон небольшая группа украинцев стоит в очереди на получение российского гражданства.

ИГОРЬ, житель Херсона: «Я в шестом поколении херсонец и хотел быть гражданином России. Я люблю Россию. Слава России!»

АЛЕКСАНДРА САФРОНОВА, житель Херсона: «Счастлива! Спасибо!»

ГОЛОС ЗА КАДРОМ: Прямо слёзы на глазах!

ДРУГОЙ ГОЛОС ЗА КАДРОМ: Тут и мужчины плачут.

Прошло пять месяцев с тех пор, как РФ взяла город под свой контроль. Сейчас украинские вооружённые силы пытаются вернуть его. За последние дни Украина ударила по трём мостам вблизи Херсона с помощью недавно полученных американских ракетных систем. Сейчас Херсон отрезан от других территорий, подконтрольных России. Сегодня РФ ответила ракетным обстрелом по столице Украины Киеву, а также по северной, восточной и центральной Украине. Вот кадры после одного из них.

Дата выхода в эфир 28 июля 2022 года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.05.22 / Пчел научили различать четные и нечетные числа

16.06.21 / Почему нужно пересмотреть рацион и как похудеть после пятидесяти лет: примерное меню на неделю

13.04.22 / Мнение: Санкции США против России незаконны и лишь ухудшают положение

16.08.21 / Дженнифер Лопес пропустила день рождения Бена Аффлека и удалила все фото с Алексом Родригесом из Instagram

01.12.21 / Диетолог Елена Будкевич поделилась, от каких консервов следует отказаться

26.02.22 / “Мы славяне”: Лукашенко пригласил Россию и Украину на переговоры в Минск

04.06.22 / Мнение: О кризисе и распаде Евросоюза… Что натворили польские паны?

31.08.21 / На что обратить внимание, составляя осенний аутфит: трендовые вещи

09.07.22 / В США рассказали об опасной тенденции для Байдена

23.09.21 / Почему Толстоганова и Кузичев не смогли сохранить семью

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика