 

WP: визит Пелоси на Тайвань ставит Байдена в неловкое положение

03.08.2022, 21:48, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Согласно редакционной статье Washington Post, визит Нэнси Пелоси, спикера Палаты представителей США, на Тайвань не считается разумным шагом. Белый дом и президент Джо Байден должны отреагировать на это и ограничить его последствия.
Газета назвала визит парламентария на остров демонстрацией высоких принципов, но указала на нерациональность этого поступка и его время. В ответ на действия Пелоси Китай объявил, что начнет учения в территориальных водах острова.

Редакция WP поддержала Пелоси по вопросу Тайваня, но не согласилась с его методами. Репортеры утверждают, что спикер поступил неразумно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.12.21 / Мнение: Доступность Макдональдса, капитуляция перед преступниками и почему капиталист не обязан работать

04.06.21 / Мнение: Россия и Белоруссия могут показательно наказать Украину

02.06.21 / Детокс салат: полное очищение толстой кишки всего за 3 дня!

07.10.21 / Юлия Пересильд с борта МКС рассказала о своих идеях по поправкам в Конституцию

13.06.22 / Город Радужный Ханты-Мансийского автономного округа переименовали в Нормальный

19.06.22 / К чему снится грудь?

23.04.22 / Дело Ассанжа обличает лицемерный подход США к военным преступлениям

16.04.21 / Зеленский отправит 150 тысяч крымских татар на отдых в Турцию

25.07.22 / Мозг человека отличает поддельные фотографии от настоящих

26.11.21 / Гражданская казнь перенесена

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика