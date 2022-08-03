WP: визит Пелоси на Тайвань ставит Байдена в неловкое положение

Согласно редакционной статье Washington Post, визит Нэнси Пелоси, спикера Палаты представителей США, на Тайвань не считается разумным шагом. Белый дом и президент Джо Байден должны отреагировать на это и ограничить его последствия.

Газета назвала визит парламентария на остров демонстрацией высоких принципов, но указала на нерациональность этого поступка и его время. В ответ на действия Пелоси Китай объявил, что начнет учения в территориальных водах острова.

Редакция WP поддержала Пелоси по вопросу Тайваня, но не согласилась с его методами. Репортеры утверждают, что спикер поступил неразумно.