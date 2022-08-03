Парижский суд одобрит отзыв запроса США об экстрадиции Винника

Парижский апелляционный суд удовлетворит просьбу США отозвать запрос об экстрадиции россиянина Александра Винника, рассказал журналистам французский адвокат обвиняемого Фредерик Бело.

Дело об экстрадиции Винника должно было быть рассмотрено французским судом в среду, 3 августа. Однако решение так и не было принято.

Бело заявил, что “завтра суд утвердит решение США об отзыве запроса об экстрадиции российского гражданина Александра Винника” и освободит Винника.

Однако он отметил, что Винник не будет освобожден, так как его нужно будет немедленно взять под стражу, чтобы его можно было перевести в Грецию.