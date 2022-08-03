 

Парижский суд одобрит отзыв запроса США об экстрадиции Винника

03.08.2022, 21:48, Разное
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Парижский апелляционный суд удовлетворит просьбу США отозвать запрос об экстрадиции россиянина Александра Винника, рассказал журналистам французский адвокат обвиняемого Фредерик Бело.
Дело об экстрадиции Винника должно было быть рассмотрено французским судом в среду, 3 августа. Однако решение так и не было принято.

Бело заявил, что “завтра суд утвердит решение США об отзыве запроса об экстрадиции российского гражданина Александра Винника” и освободит Винника.

Однако он отметил, что Винник не будет освобожден, так как его нужно будет немедленно взять под стражу, чтобы его можно было перевести в Грецию.



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