Мнение: БРИКС лидирует, рост торговли с Турцией и искушение жить на дивиденды

1. Совокупный ВВП стран расширенной группы БРИКС (Бразилия, Аргентина, Россия, Южная Африка, Индия, Китай, Иран) – уже заметно превышает совокупный ВВП стран Большой Семёрки (США, Япония, Германия, Франция, Великобритания, Италия, Канада). В принципе, даже ВВП четырёх стран БРИК (Бразилии, России, Индии и Китая) – уже выше, чем у стран Г-7. Блогер genby анализирует недавно вышедшие данные от Всемирного банка и приходит к выводу, что Россия уже обогнала по величине экономики Германию и подбирается к Японии (ссылка).



ВВП-2021 года от Мирового банка. Россия [отстала от Германии всего лишь на] 0,6% ВВП.

ВВП России в рублях 2021 – 130,8 трлн (ссылка).

Курс доллара по ППС от Всемирного Банка – 27.17 руб за зелёный (ссылка).

Итого: 130,8 трлн / 27,17 = 4,814133 трлн долларов.

А если посмотреть Германию: 0,78 – курс доллара по ППС, и ВВП в 3,567 трлн евро, то получится 4,573077 трлн долларов.

Поэтому вместо отставания на 0,6, мы перегнали Германию на 5%.

Что самое интересное, до Японии осталось всего 10% ВВП. А в прошлый раз отставание было 20%. Как-то сдаёт Земля восходящего солнца Святой Руси.

Мировой ВВП – 146,735570 трлн. Россия – 3,26% от мирового ВВП.

Подобные подсчёты часто вызывают споры и возражения, ведь слишком много разных факторов надо учесть (например, для расчёта ППС – паритета покупательной способности).

Но, кажется, нынешний кризис явственно показал, что экономическое значение России в мире куда выше, чем у той же Германии, страдающей теперь без нашего газа. А уж о крупных экономических достижениях Японии в последние 20-30 лет что-то вообще не слышно…

2. Турки ловко пользуются разрывом отношений Европы с Россией. Торговля с Турцией быстро растёт, вскоре держава Эрдогана может войти в топ-5 наших главных торговых партнёров (ссылка):



Турция увеличила экспорт в Россию почти в полтора раза в июне 2022 года — его объем вырос на 46 процентов по сравнению с июнем прошлого года. Об этом в субботу, 30 июля, сообщает РБК со ссылкой на Турецкий институт статистики.

Отмечается, что за июнь турецкие партнеры заработали рекордные 791,4 миллиона долларов. Таких масштабов экспорт не достигал с начала 2010 года. Среди самых популярных товаров — турецкие фрукты и ягоды, такие как абрикосы и черешня. Также увеличились поставки машин, оборудования и комплектующих. При этом, по сведениям издания, экспорт из Японии, Вьетнама, Таиланда, Малайзии и других азиатских стран существенно упал.

По прогнозам экспертов, если поставки из стран Европы продолжат сокращаться из-за западных санкций, Турция сможет выйти на четвертое или пятое место в списке крупнейших поставщиков товаров на российский рынок, уступая только Китаю, Белоруссии, Германии и, возможно, Казахстану.

Оно и понятно. Присутствие России в Черноморском регионе увеличивается, и с учётом этого развивать торговлю с Турцией – вполне естественно.

3. В Школе Капитализма я рассказываю про опасную ловушку для начинающих инвесторов, про искушение жить на дивиденды. Цитирую из начала поста (ссылка):

Чем занимаются богатые? Надевают дорогую одежду, садятся в дорогой автомобиль и едут в дорогой ресторан, чтобы обсудить там за бутылкой дорогого вина впечатления от поездки на дорогой курорт.



Как стать богатым? Очевидно же: купить дорогую одежду и дорогой автомобиль, съездить на дорогой курорт. Довольно сложно, когда ты получаешь скромную зарплату старшего менеджера, но ведь никто и не обещал, что путь к богатству устлан лепестками роз. Надо напрячься, найти варианты. Взять несколько кредитов, сэкономить, ужаться, растянуть срок платежей. Если есть мечта, всё получится, надо только сильно захотеть.



В моём описании стратегия звучит довольно глупо, однако большая часть идущих к успеху пользователей забаненного инстаграма верит в неё всем сердцем. Это так называемая симпатическая магия, магия подобия, карго-культ. Обывателю кажется, что если он будет вести себя, как богатый, то он и станет богатым. Тот факт, что и кредиты, и статусное потребление — дорога вниз, к бедности, никого не останавливает. Довольное лицо соседа за рулём новой ауди — эмоциональный аргумент, который перешибает любые математические расчёты.