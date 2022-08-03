Мнение: “Вешние воды”

Вижу в ленте много упоминаний повести Тургенева “Вешние воды”.

Да, Полозова, конечно, хищница, никак иначе. Тургенев в хищных женщинах очень хорошо разбирался, у него и самого в биографии были такие. Потом об этом поговорим.

Эту хищницу я уже упоминала раньше в постах, но мы не разбирали ее подробно.

А теперь можем попробовать.

Если читали или будете читать, обратите внимание, как Тургенев описывает силу хищницы.

Он создает такой контекст, что задача хищницы усложняется в сотню раз, и то, как легко и играючи эту задачу она решает, демонстрирует нам ее силу.

Санин – сам по себе ничего особенного, симпатичный, но обычный молодой человек, не богатый и не знатный, на такого ни одна серьезная хищница внимания не обратит, а если вдруг обратит от скуки, ей потребуется ровно пять минут, чтобы поразить беднягу в самое сердце.

Но.

В повести Тургенева Санин – не просто Санин. Он безумно влюбленный жених накануне свадьбы с очень красивой невестой, о любви которой не мог даже мечтать, а получив, чувствовал себя на вершине благополучия, как это описывает сам автор. Его невеста – идеальная красавица, наполовину итальянка, юная, чистая, возвышенная, бросившая ради него жениха, прекрасная и чуткая девушка, настоящая мечта. В то время как Полозова – не такая красивая и не такая юная, грубоватая дамочка, простонародного происхождения, умная, но раздражающая своей категоричностью и прямотой, фамильярная, что чувствительного Санина вводит в ступор, а главное – глубоко замужняя. На последнем высокие принципы Санина вступили с реальностью и вовсе в военный конфликт.

Можно представить, насколько сила хищницы должна быть велика, чтобы нивелировать все описанное за два дня и даже развернуть это в свою пользу.

“Два дня” – второй аспект. Кажется на эту ситуацию намекала А. Смирнова, дав название своему фильму по мотивам автобиографии. Но она очень польстила своей героини.

Полозова попросила у Санина два дня в обмен на выгодную ему сделку и заключила со своим мужем пари, что этих двух дней ей будет достаточно, чтобы Санин стал ее рабом, бросив свою обожаемую невесту.

Муж хоть и знал силу зубов своей женушки, надеялся это пари выиграть, но с изумлением проиграл.

Условие “два дня” Полозова прямо объявила Санину, то есть он видел и понимал, что его взялись съесть в конкретный, очень короткий срок, но это не помогло ему защититься от чар.

При всем его изначальном возмущении – не помогло.

Полозова действовала довольно грубо, не скрывая своих намерений, и где-то даже наступая на границы. Например, сначала ее условие: задержаться на два дня в ее доме ради сделки, было щипцами, и только потом превратилось в горячие шары. Санину сначала не хотелось задерживаться, он рвался к невесте и воспринял это условие с досадой, потом с покорностью, потом с робким любопытством. А потом его крыша улетела и воспринимать стало некому и нечем.

Если бы история Полозовой и Санина была шахматной партией, мы увидели бы, что хищница отдала ферзя, коней, слонов, отдала все фигуры, кроме короля, оставила себе несколько пешек, завязала глаза и, дав противнику такую мощную фору, выиграла партию в несколько ходов.

Именно этими волшебными ходами повесть нам особенно интересна.

Если вы читали, опишите эти ходы.

Еще раз. Опишите ходы и приемы хищницы, которыми она быстро (в два дня) захватила поле жертвы, взломав могучую защиту в виде его страстной влюбленности в другую, его высоких моральных принципов и объективных социальных преград, разделявших их.

Если не читали или забыли, может быть успеете быстро прочитать, повесть небольшая, а встреча Санина с Полозовой – в самом конце.