Мнение: О «погоревшем» OZON’е… Вот это поворот!

Ньюсмейкером номер один в России сегодня стал маркетплейс «OZON», номер два на отечественном рынке интернет-ритейла. Это же надо было так «погореть» — во всех смыслах. В прямом, к сожалению, тоже. Пожар на его складе в Истринском районе Московской области затмил целую кучу сообщений и породил мощную волну разговоров, слухов и версий. Тем временем, несмотря на героизм пожарных, задействоовавших 30 единиц техники и два вертолёта, огромный объект на Новорижском шоссе площадью около 75 тыс. кв. м., выгорел дотла.

Долгий опыт в недвижимости научил, что пожары такого рода всегда «не просто так». Если полыхает, скажем, уцелевший с 1990-х гг. рынок, как было, например, на Ярославском шоссе сразу за МКАД, значит в деле есть конкретный интерес. А у кого он может быть в истории с OZON’ом?

Вот какую идею предлагает популярный ТГ-канал «Экономизм»:

«Здание [сгоревшего склада] застраховано на 6 млрд рублей, товары – на 11 млрд. Хотя стоимость склада – 4-5 млрд рублей, а товара там – ну максимум на 10 млрд. Само собой, в пресс-релизе компании уже объявлено, что денежку за сгоревшие заказы покупателям вернут, а поставщикам возместят ущерб за пострадавший товар.

Пока что причиной возгорания называют «нарушение техники безопасности», даже если под это маскируют поджог. То есть это страховой случай. И губернатор Московской области уже прямо говорит, что здание по-любому сносить, спасти его не получится. Логистику перенесут на другой склад и в Тверскую область, строить новое помещение такой площади — плюс-минус годик. Но строительство сейчас будет куда дешевле, чем еще год назад, потому что спрос на склады сейчас значительно меньше. А то и строить не придется — арендуют логистический центр в Подмосковье, где сидел какой-нибудь Inditex или H&M, может, что-то подобное будет у IKEA и иже с ними, то есть крупных компаний, которым жизненно были важны большие распределительные центры.

Что имеем в итоге: сгоревший склад под снос, прибыль от страховки минимум в 2 млрд российских денег и временное падение акций на 8%. Как-то больно всё хорошо звучит. Вот слишком.»

Действительно, страховщики уже оценили потенциальные выплаты «в сумму свыше 10 миллиардов рублей». Вероятно, эта оценка ещё возрастёт, приблизившись к страховой сумме в 17 млрд руб. Сколько именно и какого товара сгорело, теоретически посчитать можно, если только не «накроется» случайно какой-нибудь сервер. Но тут тоже могут быть варианты.

А главное, собственный склад OZON’у вроде как уже и не нужен. Ещё в 2020 году он продал свой распределительный центр (в Твери) и анонсировал переход к #бизнес-модели, где он на всех складах останется чистым арендатором. В этом смысле центр в истринском индустриальном парке, введённый в эксплуатацию менее года назад, в новые реалии, образовавшиеся в связи с «уходом» из России ряда западных компаний, уже несколько не вписывался.

Может и правда, пожар совсем не так прост, каким кажется?

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