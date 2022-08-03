 

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

03.08.2022, 20:36, Новости дня
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Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры РФ Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.

Во время визита в Кировскую область министру культуры РФ Ольге Любимовой показали отдел редких книг, в котором собрана коллекция отечественных книжных памятников, в том числе изданий, связанных с историей Вятской губернии, а также читальные залы библиотеки, научно-исследовательский центр регионоведения, краеведческий отдел, исторический кабинет Александра Герцена и выставку народно-художественных промыслов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Министр обсудила перспективы создания на базе библиотеки уже в следующем году регионального центра реставрации книг.

«Множество книжных памятников в нашей стране нуждаются в срочной реставрации, поэтому мы приняли решение создать модельные центры по сохранению библиотечных фондов на базе центральных библиотек регионов России.  Только в фонде Кировской библиотеке им. А. И. Герцена находится 77 книжных памятников, внесенных в государственный реестр. Уверена, что создание реставрационного центра поможет сохранить бесценное книжное наследие», – отметила она.

По словам Соколова, библиотека Герцена – старейший и известный в РФ крупный информационный, культурно-просветительный и научный центр.

«Уверен, руководство библиотеки успешно реализует новую миссию по сохранению культурного наследия Кировской области и страны», – отметил он.

С 2019 года библиотека выполняет и оцифровку книжных памятников, после оцифровки они размещаются в разделе книжных памятников на сайте Национальной электронной библиотеки. Работы ведутся в рамках национального проекта «Культура».

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