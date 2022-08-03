 

Испания утверждает, что российские хакеры атаковали ее научные центры

03.08.2022, 20:25, Разное
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Министерство науки Испании утверждает, что российские хакеры причастны к кибератаке на научные организации королевства.
По данным министерства, хакеры атаковали Высший совет по научным исследованиям Испании 16-17 июля. Однако обнаружить их удалось только 18 июля. Для осуществления атаки было использовано программное обеспечение Ransomware.

В заявлении министерства говорится, что, хотя окончательного отчета о расследовании еще нет, эксперты считают, что хакерская атака была совершена в России.

Атака не привела к потере или перехвату секретной информации. Протокол безопасности потребовал отключения доступа в Интернет в различных центрах совета. Эта группа объединяет государственные учреждения Испании в области прикладных и фундаментальных исследований.



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