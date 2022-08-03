22 000 квадратных метров составила площадь, на которой обрушилась крыша на складе Ozon
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Представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что площадь, пострадавшая от обрушения кровли и стен на горящем складе Ozon в Москве, составила 22 000 квадратных метров.
По словам представителя, “По уточненной информации, кровля и стены обрушились в результате пожара на площади 22 тысячи квадратных метров”.
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