Скандалы: Астрологи благословили воровать

Андрею и Валерию Шандаловым припомнили исчезновение миллиардов группы компаний «Оптима»

Пять лет назад ГК «Оптима» входила в двадцатку лидеров отечественного IT-рынка. Сейчас её бенефициары – отец и сын Шандаловы, насколько можно понять, постоянно проживают в Австрии. При этом в России у них явно появились новые проблемы с законом. Проблемы новые, а история их возникновения довольно старая. Если верить сообщениям в телеграм-каналах, следственным управлением СК по ЮЗАО по г. Москве возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ, по факту хищения денежных средств ООО «ГК «Оптима»» на сумму около 2,3 млрд рублей.

Заявителем в этом деле выступил «Газпромбанк», он же был признан потерпевшим. Насколько можно понять, по версии следствия, десять лет назад, в 2012 г., «Газпромбанк» приобрел через дочернюю кипрскую компанию Nagelfar Trade & Invest Limited 35% акций уставного капитала компании AEACUS Holding Limited (вновь с Кипра), являющейся зарегистрированной держателем акций всей группы компаний «Оптима». Стоимость сделки якобы составила 45 млн долларов. Здесь любопытен уже тот факт, что «Газпромбанк», находящийся в собственности подконтрольного государству «Газпрому», вопреки всем событиям, владеет компанией, зарегистрированной на Кипре, активной на момент написания статьи (июль 2022 г.).

Дальше с компанией «Оптима» происходило примерно следующее: ее бенефициары, к которым можно отнести не только Андрея и Валерия Шандаловых, гражданина Киселева П.Л., а также других персон, – через подконтрольные юрлица похитили средства, полученные от «Газпромбанка», а саму «Оптиму» легкой ручкой, получается, обанкротили, пытаясь спрятать в воду концы. Общий ущерб для подрядчиков и банка оценивается более чем в 8 млрд руб.

Калейдоскоп из кипрских юрлиц мало что скажет обывателю, однако компания «Оптима» все же была реальной. По итогам 2016 г. Она занимала 17-е место в рейтинге крупнейших IT-компаний России, проведенном отраслевым изданием TAdviser. Но в 2017 году она не вошла даже в первую сотню.

После начала проблем с законом отец и сын Шандаловы отбыли в Австрию, гражданами которой являются, оставив в России своего партнера Киселева П.Л.

Имя Андрея Шандалова уже не раз было засвечено в мутных историях с офшорами и выводом средств. Одна из наиболее громких историй – попытка нажиться на распиле российской энергетики, отжать в свою пользу холдинг «Энергострим». В холдинг входило 18 сбытовых компаний из 16 регионов страны – холдинг занимал солидную рыночную долю, на него приходилось около десяти процентов платежей потребителей на розничном рынке.

Шандалов попал в «Энергострим» как человек, обеспечивающий IT-безопасность через компанию «Оптима», однако интересы его распространялись куда дальше. По мере того, как дела у холдинга шли в гору, возрастали аппетиты и у некоторых его руководителей. Подконтрольные организации дали миллиардные займы компаниям, которые относят к отцу и сыну Шандаловым. И это несмотря на собственную закредитованность.

Ситуация не могла продолжаться бесконечно. После того, как денежные средства не были возвращены компанией Шандаловых, менеджмент «Энергострима» запустил летом 2012 года судебные процедуры. Было подано более 170 исков по истребованию задолженности у данных должников.

Забавно, что Шандалов-младший, будучи кандидатом экономических наук, по всей видимости, оказался не чужд мистике. В сеть уплыла якобы его переписка с астрологом, где бизнесмен пытается получить благословление от «облачной материи» во время наступления на холдинг «Энергострим». В этом же сливе, похоже, оказалась и переписка Шандалова с финансовым директором ООО «ГК «Оптима»» Кириллом Зацепиным, который организовывал в группе «Оптима» создание фирм-однодневок. Из переписки видно, как Зацепин совместно со своей напарницей Екатериной Марковой (помощницей Шандалова-старшего) мог управлять офшорными компаниями, которые обналичивают денежные средства при помощи компаний-однодневок и офшоров.

Попавшая в сеть переписка наполнена темами офшоров, вопросами обналичивания, а также оформлением документов задними числами. Небезынтересно описание процесса замены бенефициаров («беников», как называет их один из корреспондентов) в «старых» офшорах задним числом. В этих целях дельцы используют так называемых «провайдеров» – специальные организации, осуществляющие администрирование офшоров. Ситуация выглядит так, что Шандаловы с помощью таких администраторов убирали свои фамилии из числа бенефициаров офшорных компаний.

А также весьма похоже, что семья Шандаловых сочетала в себе черты классических комбинаторов, занимавшихся производством богатства из воздуха. «Остапы Бендеры», объединяясь с себе подобными, скупали заводы и реально действующие компании, слабо представляя специфику производства. Не проработали ни дня в цеху, зато, судя по всему, очень хорошо знали, как выводить сотни миллионов и миллиарды. После середины «десятых» их след затерялся за границей. Сейчас их будут пытаться привлечь к ответственности наши силовики.

Андрей Песоцкий

Оригинал материала: “Наша Версия”