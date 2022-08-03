Светлана Тихановская объявила о создании «паспорта хорошего белоруса»

Международно признанный президент Беларуси Светлана Тихановская на своей странице в Twitter опубликовала проект «паспорта хорошего белоруса».

Как заявили в белорусской оппозиции, мера позволит выйти на новый уровень борьбы с Александром Лукашенко и избавиться от «двурушников».

Чтобы получить такой документ, белорусским эмигрантам предстоит выполнить ряд требований – в Польше и Литве им предстоит сдать экзамен по языку, платить ежемесячные взносы на содержание полка Калиновского и присягнуть на верность президенту Тихановской. Также их обяжут подписать документ, призывающий ввести самые жёсткие санкции против РБ, за что в самой республике предусмотрена уголовная ответственность.

– Внутри белорусской оппозиции и эмиграции недавно появилась достаточно большое количество двуручников и русско-белорусских наймитов, которые пытаются осуществить переворот внутри оппозиции и дестабилизировать обстановку с помощью агентов КГБ и свергнуть Светлану Тихановскую, – говорит источник в офисе президента.

В таких условиях было решено начать кампанию против этих лиц и изоблачить каждого. Светлана Тихановская добавила, что не проект никак не связан с её личными амбициями – она «не держится синими пальцами за кресло лидера оппозиции».

—