 

Мнение: Зачем Путин кормил Германию, лучше бы кормил Россию!

03.08.2022, 19:25, Разное
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Я вот смотрю, вся ихняя сладкая жизнь была за счёт российских энергоресурсов. Мне непонятно, захрена мы их субсидировали все это время? У нас как бы своя страна и свои граждане, которые тоже хотят  жить в достатке. ===Написал вопрос очередной зритель, которого я не хочу сильно мудаком называть, но – а что сделать?Во-первых, сегодня Россия живет сильно неплохо и если бы не Олаф Шольц – и мы и немцы жили бы сильно лучше. Потому что торговать, лучше – чем воевать.Во-вторых, это трудно объяснить мудакам, но я попробую и не обижайтесь на терминологию, я не Путин и я устал очень сильно. СССР проиграл Холодную войну, как угодно можно формулировать. Сдали, слили, предали – какая разница? Оказались в жопе. И ваше счастье, что Путин вас оттуда вытащил, потому что с такими аналитиками – далеко мы не уедем.Тоже самое, про достаток – а как бы ты, мудило, еще раз пардон, все это реализовал? Нет, сегодня удобно сидеть и смотреть, как Путин душит ЕС, ему помогает Шольц, а ты, говно такое, неблагодарное – советы с дивана раздаешь.Так вернись, скотина на 20 лет назад, на 22, на 25 – и задай эти же вопросы? А тебе некогда – тебя не было? Или ты бегал, чтобы семью кормить, по 3 работам? Или ты сидел в окопе в Чечне или тебя везли 200-м домой? Дядя Вова по кускам страну собирал, пока ты жопу в Турции грел, крича "Тагил". Или кредит брал на Айфон. Или бегал за Навальным по митингам. Или на кухне, если не такой смелый, бухал и рассказывал, как бы ты и что бы смог – дай тебе власть. Поэтому, хотите отписывайтесь от меня, хотите – что хотите делайте, я так устал от якобы умных мудаков. Аж зубы сводит.

Источник: Вместе победим!



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